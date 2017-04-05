Петербургский террорист Джалилов предлагал отрезать руку вору в суши-баре
5 апреля 2017, 11:21
«Как в старые добрые времена».
Предполагаемый террорист Акбаржон Джалилов погиб через день после своего 22-летия (он родился 1 апреля). Как удалось выяснить «Московскому комсомольцу», смертник вырос в киргизском городе Ош. Там он получил среднее образование. Первыми в Россию, в город на Неве, уехали его родители.
«Это очень доброжелательная и спокойная семья, — вспоминают соседи Акбаржона. — Отец регулярно по пятницам ходил в мечеть, но никогда не был фанатиком». Сам Акбар рос милым, послушным и очень рукастым мальчиком. Уже когда отец уехал в Петербург, парень обустроил новый дом в пригороде Оша (это было в 2011 году). Он вообще брался за любую работу — еще в школьные годы освоил ремесло жестянщика, делал кузовные работы автомобилей.
В 2013 году Акбар успел поработать в «Суши Вок» во Всеволожске. Его земляк (свое имя он попросил не называть) охарактеризовал Джалилова как спокойного и уравновешенного человека:
— Акбар был мастером по изготовлению суши, лепил мастерски. Клиенты, помню, даже оставляли благодарности. Сразу скажу: намаз он не читал.
— Чем-то особенным он вам запомнился?
— Нет. Помню только, что ему очень нужны были деньги, — Акбар говорил об этом. А на что — не знаю, мы не были слишком близки. В «Суши Вок» в то время платили хорошо. Еще он нетерпимо относился к воровству. В какой-то момент из раздевалки стали пропадать деньги. Мы недоумевали: кто бы мог быть к этому причастен? Однажды воришка попался на видеокамеру — это был наш земляк. Мы устроили совет: что с ним делать? Акбар предложил, как в старые времена, отрезать ему руку. Думаю, он все же пошутил. Этого воришку вскоре уволили в полном здравии.
В свое время Джалилов посещал клуб смешанных единоборств «Правый берег».
— Я позвонил тренерам, ребята подтвердили, что этот человек действительно приходил в клуб раза три. Спортивных достижений не показывал, а потом пропал. Мы даже не успели его узнать хорошо, — рассказал один из руководителей клуба.
Также известно, что Акбар подрабатывал в автосервисе. А в феврале этого года уехал в Киргизию. И вернулся оттуда совсем другим человеком — неразговорчивым и замкнутым. Возможно, именно тогда его завербовали экстремисты.
Фото: соцсети
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