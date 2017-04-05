Около "Арбата" в Алматы произошел пожар

Жертв и пострадавших нет.

В Алматы недалеко от "Арбата" произошел пожар, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматы.





Сообщение о пожаре поступило на пульт ДЧС 5 апреля в 11.14 час. Горел киоск по пр.Абылай хана, выше ул.Макатева.





"Пожарные расчеты прибыли к месту вызова в 11:23 часов. Как оказалось, горел нефункционирующий киоск на площади 8 кв.м. Пожар локализован в 11:25 часов и ликвидирован 11:26 часов. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в ДЧС.







