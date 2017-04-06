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Как Утеуов напился в СИЗО и погонял надзирателей

6 апреля 2017, 10:00

Сейчас его за это судят.

4 апреля в суде №2 г. Атырау начался второй процесс в отношении экс-полицейского Манарбека Утеуова. В мае прошлого года его приговорили к 22 годам лишения свободы за зверское убийство гражданина Узбекистана и пока оставили в местном СИЗО ввиду расследования Генеральной прокуратурой его же письма о злоупотреблениях сотрудников городского УВД, сообщает Ак Жайык.

Теперь Утеуова судят уже по обвинению в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 428 («Неповиновение законным требованиям администрации уголовно-исполнительного учреждения») и ч. 2 ст. 429 («Применение насилия в отношении сотрудника учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества»).

Из материалов дела следует, что 21 ноября прошлого года (тогда уже неделю шёл суд по делу «УВД-9») Утеуов, воспользовавшись сменой дежурства сотрудников СИЗО, вырвался из камеры и, угрожая конвою железной арматурой, потребовал вызвать к нему начальника следственного изолятора.

До прихода руководства Утеуов разбил в коридоре приборы освещения, камеры видеонаблюдения и повредил систему внутренней вентиляции, а потом сумел проникнуть на второй этаж, так как коллекторная дверь по причине безалаберности охраны оказалась незапертой.

В суде Манарбек Утеуов рассказал, что задолго до рассвета в туалете своей камеры выломал из обшивки металлический прут и спрятал под одежду. На переговоры с бунтарем явился заместитель начальника СИЗО Ержан Молдабеков и потребовал прекратить противоправные действия. Но Утеуов сбил его с ног и несколько раз ударил по лицу. Потом бывшего полицейского удалось обезвредить и поместить в карцер. На следующие сутки к нему наведался побитый накануне Молдабеков, который сейчас по делу проходит в качестве основного свидетеля. На суде он рассказал, что тогда в ходе беседы в карцере Манарбек раскаялся и признался, что наломал дров на пьяную голову. На вопрос судьи Айгуль Ташеновой, откуда в СИЗО мог взяться алкоголь, Молдабеков ответил, что бутылку водки Утеуову передал контролер, который в данный момент уже не работает в УГ-157/1, причина его увольнения неизвестна.

После этого слово попросила адвокат Балжан Куспанова. Обращаясь к заместителю начальника СИЗО, она показала ему пару фотографий, которые неизвестные подбросили к дому родителей её подзащитного Утеуова. И поинтересовалась, насколько строг режим в следственном изоляторе и знаком ли он с людьми, изображенными на снимках. Молдабеков посмотрел и ответил, что никого не узнает. Кстати, молодые люди, позировавшие с улыбкой на тюремном фоне, сильно походили на некоторых экс-полицейских из разоблачительного письма Утеуова (в частности, на Нуржана Оразгалиева и Ильяса Стамгалиева). На фотографии изъявил желание взглянуть и сам подсудимый, который затем усмехнулся и сказал, что узнает их.

5 апреля стало известно, что Манарбек Утеуов пошел на процессуальное соглашение. 11 апреля состоится заключительное заседание по инциденту в СИЗО и будет объявлен приговор.

Марат Такулин
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