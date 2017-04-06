Весна, ты где? Алматинцы жалуются на ненастную погоду

В Алматы снова осадки, ночью моросил дождь, а потом перешел в снег. Осадки не обильные, но для начала апреля, как отмечают горожане, это уже слишком. Почти весь март погода была ненастной, и вот теперь второй месяц весны, а погода все как-то не распогодится.





"Что-то уже надоедает погода такая! (((((". "Что может быть хорошего в плохой погоде? Особо – ничего: несостоявшийся пикник, промокшие ноги, крушение планов на выходные, сонливое настроение на работе. Все это неприятно. А так хочет тепла, солнца и хорошего настроения(((", - пишут горожане в соцсетях.





А сторожилы успокаивают: "У природы нет плохой погоды. А это классическая погода для нашего города! Потерпите". Cиноптики в свою очередь обещают, что в середине месяца все станет на свои места и на юге и юго-востоке осадки закончатся, а потеплеет аж до 18…25 градусов.





Будем ждать и надеяться, а пока представляем небольшую подборку фотографий из соцсетей и мемов на тему долгожданной весны.







































































