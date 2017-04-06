Возле школы в Ростове-на-Дону произошёл взрыв

Сотрудники оперативных служб выехали на место взрыва неустановленного взрывного устройства, сработавшего в Ростове-на-Дону , пишет , пишет Life.ru





По уточнённой информации, ЧП произошло на пересечении улиц Социалистической и Нахичеванской.





— Сторож лицея № 5 обходил территорию и заметил предмет, похожий на фонарик. Мужчина поднял его, после чего произошёл взрыв, — сообщил источник.





В результате мужчине оторвало кисть руки, также пострадавший получил повреждение туловища. Сторож госпитализирован в тяжёлом состоянии.





На место ЧП выехали оперативные службы. Проводится проверка.



