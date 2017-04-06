Возле школы в Ростове-на-Дону произошёл взрыв
6 апреля 2017, 12:00
Сторожу, который нашел взорвавшийся предмет, оторвало кисть руки.
Сотрудники оперативных служб выехали на место взрыва неустановленного взрывного устройства, сработавшего в Ростове-на-Дону, пишет Life.ru.
По уточнённой информации, ЧП произошло на пересечении улиц Социалистической и Нахичеванской.
— Сторож лицея № 5 обходил территорию и заметил предмет, похожий на фонарик. Мужчина поднял его, после чего произошёл взрыв, — сообщил источник.
В результате мужчине оторвало кисть руки, также пострадавший получил повреждение туловища. Сторож госпитализирован в тяжёлом состоянии.
На место ЧП выехали оперативные службы. Проводится проверка.
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
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