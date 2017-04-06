Водитель поливальной машины решил позабавить спутницу, облив водой пенсионерку с внуком





Инцидент произошел 5 апреля. Проезжая по тротуару, водитель специально облил водой 64-летнюю пенсионерку и ребенка в возрасте 8 месяцев, который находился в коляске.





«Водитель "поливалки" с госномером A 956 HP, увидев мою маму с коляской, включил струю воды, чтобы произвести впечатление на сидящую рядом с ним женщину, они оба громко смеялись. Облил с ног до головы грязью мою маму (ей 64 года!) и моего сына в коляске (ему 8 месяцев). Результат вы видите на фото. Грязная коляска, грязное пальто и одежда мамы и ребенка. Также мама была в испуганном состоянии, а ребенок плакал без остановки», - написал Марат Шакен в facebook.





В своем посту алматинец попросил разобраться в ситуации представителей ДВД и акимата города.





На следующий день Марат Шакен рассказал, что Stamp Service уволил водителя «поливалки» а также оплатил стоимость химчистки.





«Оказалось, данный водитель приступил к работе 1 апреля. И не до конца понимал, в каком состоянии включается и отключается насос. Хотя каждый новый сотрудник проходит недельное обучение, перед тем как приступить к работе. Утром мне позвонил заместитель директора, представившись Дастаном и попросил прощения за инцидент. Приехал с водителем к нам домой и принес извинения маме и супруге. Сказал, что такое случается впервые и надеется, впредь никогда не повторится. Водителя они уволили. Также увидев состояние коляски и пальто оставили оплату за химчистку», - написал он.