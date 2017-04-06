В жилом доме в Петербурге обезвредили взрывное устройство

Специалисты обезвредили взрывное устройство, обнаруженное в доме на Товарищеском проспекте в Санкт-Петербурге

Ранее сообщалось, что в среду около 5.00 мск сотрудниками УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области в жилом помещении дома 22 корпус 1 по Товарищескому проспекту был обнаружен предмет, по предварительным оценкам, возможно, представляющий взрывную опасность. Жители близлежащих квартир были эвакуированы, пишет РИА Новости





"В настоящий момент взрывное устройство, которое находилось в квартире, обезврежено, несколько подозреваемых задержаны, сопротивления они не оказывали. Угрозы для жителей в настоящий момент нет", — сказал глава района.





По словам главы района, были эвакуированы два подъезда дома, их поместили в расположенном неподалеку детском саду. Людей, по его словам, разместили в актовом зале. На месте работали медики и психологи, людям предоставлялось питание.





Как рассказали жильцы десятого подъезда дома, около пяти утра их разбудил сильный шум взламываемой двери на восьмом этаже. Примерно через два часа после этого квартиры начали обходить вежливые сотрудники полиции, которые попросили людей покинуть дом.

Со слов местных жителей, квартиру, в которую входили сотрудники правоохранительных органов, снимали приезжие из Средней Азии , уточняет Фонтанка.ру.



