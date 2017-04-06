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В петербургском метро нашли гранату с запалом и следами тротила

6 апреля 2017, 15:26

Мужчину, который нес гранату, задержали.

Гранату времен Великой Отечественной войны со следами тротила нашли у пассажира на станции "Приморская" петербургского метро, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее сообщалось, что "Приморскую" закрывали на вход и выход с 10.13 до 11.29. Подозрительный предмет, похожий на гранату, высветился при проверке сумки одного из пассажиров. На место вызвали взрывотехников, которые убедились, что это РГ-42 времен Великой Отечественной войны с современным запалом.

"Но тротила внутри гранаты не было, то есть следы тротила в гранате есть, но фактически она была полубоевая", — сказал собеседник агентства.

Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что мужчину, который нес гранату, задержали, сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по статье о незаконном обороте оружия и боеприпасов.
ГУМВД воздерживается от комментариев.

За сегодня это уже второй случай обнаружения опасных предметов в Петербурге. Ранее в одной из квартир в доме по Товарищескому проспекту нашли и обезвредили взрывное устройство.

Фото: ria.ru

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