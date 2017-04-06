Рейтинг работы акимов Казахстана за март 2017 года

В прошлом месяце в корпусе акимов произошли кадровые перестановки. Поменялись руководители четырех регионов – Мангистауской, Карагандинской, Северо-Казахстанской и Акмолинской областей. Карьерные кривые «демобилизованных» акимов получились разными: один (Сергей Кулагин) вышел на пенсию, двое других получили назначение в правительство (Алик Айдарбаев) и сенат (Нурмухамбет Абдибеков), а Ерик Султанов, экс-аким СКО и вовсе пока остался без должности. На их место были направлены опытные управленцы, но не имеющие обкатку регионами. Руководствуясь правилом первого месяца вновь назначенные акимы не включены в ротацию текущего месяца.

Группа лидеров





Первое место по итогам марта респонденты отдали акиму Кызылординской области Крымбеку Кушербаеву , который отметился очередными масштабными проектами. В частности, глава региона запустил проект по застройке левобережья Сырьдарьи, где «большинство объектов строительства будут возводиться по государственно-частному партнерству». Кроме того, в Кызылорде сдан новый микрорайон, а в одном из районов области бесплатно выданы 2500 земельных участков под индивидуально-жилищное строительство. Из других тем месяца – открытие памятник Мустафе Шокаю; конференция, посвященная 100-летию движения «Алаш»; участие в расширенных переговорах, состоявшихся во время государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеёва в Казахстан.





Для градоначальника южной столицы Бауыржана Байбек повестку марта определил принудительный снос незаконно возведенных построек, а также продолжение истории с массовым демонтажем рекламных билбордов. Эксперты обратили внимание, что «кампания городских властей по стандартизации бизнеса продемонстрировала политический вес Бауыржана Кыдыргалиевича, который он заметно увеличил за время работы в южной столице. А если вспомнить другой проект «Оңай», то можно составить управленческий стиль Байбека, который отличается решительностью и целеустремленностью». Эксперты также позитивно оценили проект «Наследие Универсиады», в рамках которого в прошлом месяце очередники получили квартиры в Атлетической деревне.





Аким Астаны Асет Исекешев расположился на третьей строчке рейтинга. О ходе развития столицы градоначальник отчитался перед главой государства во время традиционного посещения научно-исследовательского проектного института «Астанагенплан». Кроме того, столичные власти анонсировали создание городского ситуационного центра, наладили нормальную работу платной парковки на железнодорожном вокзале, уточнили доходную часть бюджета, весь месяц активно занимались вывозом снега и заявили о полной готовности к паводковому сезону.





Четвертая строчка за акимом Актюбинской области Бердибеком Сапарбаевым . В марте власти региона были озабочены исполнением контрактных обязательств недропользователями, вопросами развития системы здравоохранения, увеличением площади орошаемых земель. Главной проблемой месяца стал дефицит газа, причем данный вопрос был вынесен на еженедельное заседание правительства и привлек внимание главы кабмина. В мартовском активе Бердибека Машбековича проведение казахстанско-израильского бизнес-форума, а также договоренности по наращиванию сотрудничества с Македонией и Турцией. Но самое главное работу акима Актюбинской области оценил премьер-министр Сагинтаев, предложивший клонировать Бердибека Машбековича.





Лидерскую пятерку замыкает аким Алматинской области Амандык Баталов , резюмируя работу которого респонденты отметили следующие моменты. Во-первых, «с завидным упорством аким Баталов продолжает практически заново создавать сахарную отрасль», ближайшая приоритетная цель – восстановление и запуск Аксуского сахарного завода. Во-вторых, Амандык Габбасович провел совещание по социальным вопросам в новом формате, где руководители управлений презентовали свои планы по решению проблем и перспективы развития. Кроме того, в марте акцентированно занимался вопросами развития областного центра, в частности темами безопасности, газофикации, транспортной инфраструктуры и благоустройства. В-третьих, эксперты обратили внимание, что власти региона со всем вниманием отнеслись к рождению двухмиллионного жителя региона, расценив это достижение как показатель успешного развития региона, в честь этого события аким области вручил родителям ключи от квартиры.





Основная группа





Для акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова главной темой прошедшего месяца стали вопросы развития Семея. Власти региона приняли трехлетний план развития города, в рамках которого планируется развитие социальной и коммунальной инфраструктуры, активное жилищное строительство. Вишенкой на торт стало решение о строительстве «Абай-Арены». Все эти оптимистические планы составили позитивный фон рабочей поездки премьер-министра Бакытжана Сагинтаева в ВКО, которую он начал с посещения Семея. А перчинкой стала забастовка перевозчиков бывшего областного центра, которые не вышли на маршруты в знак протеста против низкого тарифа на проезд в общественном транспорте.





Архимед Мухамбетов , возглавляющий Костанайскую область, в марте принимал с рабочим визитом председателя президиума НПП «Атамекен» Тимура Кулибаева, разбирался в проблемах возобновляемых источников энергии, а также активно готовился к паводковому сезону, который в Костанайской области, как ожидается, будет напряженным.





Аким Западно-Казахстанской области (ЗКО) Алтай Кульгинов в прошлом месяце отпраздновал небольшой юбилей – год с момента своего назначения, итоги которого можно охарактеризовать известной фразой «полет нормальный». Будучи руководителем ЗКО Алтай Сейдирович закрепился как один из перспективных управленцев новой волны. В его мартовском активе – вопросы развития малого и среднего бизнеса и государственно-частного партнёрства, отчет перед общественным советом, а также обязательство еженедельно вести прием начинающих бизнесменов. Кроме того, аким Кульгинов довольно успешно встретил премьер-министра, посетившего ЗКО с рабочим визитом.



