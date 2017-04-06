Ученый рассказала, как образуется «линия смога» над Алматы

Основными поставщиками воздуха городу Алматы являются как горы, так и пустыни, и от качества и чистоты этих воздушных бассейнов зависит качество жизни в городе

Как известно, Алматы окружен горами, образующими своеобразный котлован. Горы заслоняют мегаполис с нескольких сторон таким образом, что ветряные потоки скользят с вершин над ним, создавая невидимый «потолок». Ветер практически чертит четкую границу между городскими выбросами – смогом – и собственно чистым воздухом высоко над городом. Эту линию называют линией ветровой тени.





Декан школы «Архитектуры, Строительства, Дизайна» Каспийского университета, профессор Гульжан Кисамедин в научной статье «Природа, общество, научно-технический прогресс и концепция устойчивого развития города Алматы» приводит обзор проблем экологии Алматы и подробно описывает ветровую тень. Автор предоставила материалы в распоряжение AUA Group.





Итак, зона ветровой тени – пространство, куда почти не проникают ветряные порывы: это «яма», в которой функционирует транспорт, промышленные предприятия, частные отопительные системы и многое другое. Днем нагретый воздух «всплывает» над более холодными массами, поднимая за собой выхлопные газы до границы ветровой завесы, где путь ему преграждают резкие порывы ветра: так и образуется та четкая линия, которую горожане снимают из иллюминаторов самолетов.









«Прорисованная линия ветровой тени позволяет установить истинные размеры гигантского долинного котлована Семиречья, в чаше которого расположен город и пригороды, где сильные потоки нисходящего с гор ветра проносятся над городом на высоте 200 м., – пишет исследователь. – Из-за подобной «крышки» город круглый год обладает безветренным типом погоды со слабым, недостаточным, если не сказать парализованным воздухообменом воздушного бассейна. Ветер просто не может спуститься ниже и «унести» смог из-за особенности рельефа». Профессор Кисамедин говорит, что городу немного помогает «конвективное воздухозамещение». Это процесс, когда из-за разности температур холодный воздух вытесняет теплый из нижних слоев атмосферы над городом. Конвективный воздухообмен происходит в короткий период смены дня и ночи, вечером он активнее из-за накопления тепла над межгорной долиной в течение дня.









«С заходом солнца ветровая завеса становится менее плотной, и легкий ветерок переносит смог в нижнюю часть долины к северу от города, где происходит его столкновение со встречным ветром из Прибалхашских пустынь. Два противоположных потока – дневной с гор и ночной из пустынь – очищают воздух над долиной, но лишь до линии ветровой тени. Часть смога, унесенного вечерней конвекцией, возвращается ветром обратного направления. Иногда скорость ночного ветра с равнины бывает достаточно сильной, и тогда ветер способен «загнать» смог даже высоко в горы по Медеускому ущелью», – отмечается в статье. Периоды смены дня и ночи в горной местности очень короткие и конвективное воздухозамещение не успевает очистить воздушный бассейн города; и лучше всего очищение воздуха происходит в периоды резкой смены температур – во время действия циклонов, приносящих сильные ветры, шквалы и грозы, отмечает автор. «То есть, мы видим, что основными поставщиками воздуха городу Алматы являются как горы, так и пустыни, и от качества и чистоты этих воздушных бассейнов зависит качество жизни в городе», – подытоживает г-жа Кисамедин.

В этой связи она считает крайне важными разумное осваивание гор и повышение плотности застройки, размещение промышленной зоны в северной части долины.





Фото: ru.wikipedia.org



