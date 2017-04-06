Какие изменения внесены в Земельный Кодекс РК

В Службе центральных коммуникаций прошла пресс-конференция, посвященная нововведениям внесенных в Земельный Кодекс РК, в которой приняли участие заместитель председателя Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК Гульжахан Бимендина, руководитель Управления развития земельных отношений и землеустройства Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК Жанар Каржанова, руководитель управления государственного земельного кадастра Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК Бижанов Даулет, сообщает Zakon.kz.





Как отмечалось на пресс-конференции, в частности, предусматривается сохранение и усовершенствование норм института аренды сельхозземель казахстанцами. Также будут установлены предельные размеры сельхозземель, предоставляемых в аренду казахстанцам, ужесточены требования к предоставлению сельхозземель в приграничных территориях. Будут определены площади пастбищ вокруг населенных пунктов, необходимых для удовлетворения нужд населения;





По словам спикеров, сохраняя институт аренды сельхозземель казахстанцам, законопроектом предусмотрено установление отдельного порядка предоставления сельхозземель на конкурсной основе.





Для обеспечения гласности и равного доступа к конкурсу всех его потенциальных участников новый порядок предусматривает опубликование извещения о проведении конкурса в СМИ, на официальных интернет-ресурсах акимата и Министерства сельского хозяйства.





В состав конкурсной комиссии, определяющих победителей конкурса, предусмотрено включение представителей общественных советов и НПП Атамекен, составляющие 50% от общего числа членов комиссии.





Новый порядок будет предусматривать опубликование извещения о проведении конкурса в СМИ и на официальном интернет-ресурсе акимата и МСХ, а также одновременно направление его всем акиматам районов в пределах области для размещения на своих информационных стендах и официальных сайтах.





Обязательное условие участия в конкурсе - предоставление участником:





- бизнес-плана ведения сельхозпроизводства;

- обязательства по составлению и освоению проекта внутрихозяйственного землеустройства;

- обязательства по созданию рабочих мест для местного населения;

- обязательства по выполнению индикативных показателей по диверсификации структуры посевных площадей сельхозкультур в соответствии со специализацией региона;





Как отмечалось, эти требования устанавливаются в целях эффективного и рационального использования предоставляемых земель.





Кроме того, для осуществления контроля за рациональным использованием предоставляемых земель, предусмотрено ведение постоянного мониторинга: первые 5 лет аренды – ежегодно, в последующие периоды на орошаемой пашне каждые 3 года, на богарной - каждые 5 лет.





Для исключения предоставления больших площадей сельхозземель в «одни руки», предусматривается установление максимальных размеров земельных участков сельскохозяйственного назначения, которые могут находиться в аренде у казахстанцев в пределах административных районов (городов) каждой области по видам угодий.





Вместе с тем предусмотрено усиление требований по предоставлению земель в пограничной полосе и пограничной зоне Государственной границы, где устанавливается запрет на владение землей иностранцам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам и юридическим лицам с иностранным участием.





Для решения проблем недостаточной обеспеченности сельского населения пастбищными угодиями для выпаса скота законопроектом предусматриваются нормы по обеспечению населения в пастбищах, с определением необходимого их объема.





Кроме того, предлагаются нормы по совершенствованию некоторых норм Земельного кодекса в части определения статуса земельной комиссии, делимости земельного участка; изменения целевого назначения земельных участков населенных пунктов и т.д.



