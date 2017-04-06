Новоназначенные прокуроры ознакомились с проблемами жителей в Жамбылской области

Прокурор области отметил, что сидеть в кабинетах и дожидаться когда население придёт с проблемами нельзя.

В Жамбылской обалсти новоназначенные прокуроры встретились с населением, ознакомились с проблемами и ответили на вопросы жителей, передает передает Zakon.kz





Назначенный в марте 2017 года прокурор Меркенского района Жамбылской области Нурбек Уласбекулы решил необычным образом познакомиться с населением на поднадзорной территории, чем весьма удивил граждан.





5 апреля 2017 года прокурор района вышел на многолюдные места с. Мерке, представился гражданам и поинтересовался насущными проблемами, которые их волнуют и куда следует обратить внимание прокурорам.





Жители задавали свои вопросы, касающиеся земельного законодательства, льготного кредитования сельских предпринимателей, о мерах их поддержки, субсидирования расходов сельхозтоваропроизводителей. По всем вопросам были даны ответы разъяснительного характера.





Аналогично, новый прокурор Жуалынского района Секер Буркитбаев таким же образом начал свою работу, он также встретился с населением на улицах районного центра. Сельчане задали свои вопросы прокурору района, они обратили его внимание на некачественную работу центра обслуживания населения, санитарных служб и состояния дорог в районном центре. Прокурор района пообещал взять все чаяния населения на контроль и обратить на эти проблемы внимание уполномоченных органов.









В марте текущего года, представляя коллективу новых прокуроров Жуалынского и Меркенского районов, прокурор Жамбылской области Ернат Сыбанкулов напомнил им, что Генеральным Прокурором страны им оказано высокое доверие, в связи с чем им необходимо приложить все усилия для служения народу.





- Сидеть в кабинетах и дожидаться когда население придёт к вам с проблемами нельзя, вы сами должны идти к людям интересоваться тем, что их волнует и принимать меры к их разрешению, вот как вы должны организовать свою работу - напутствовал прокуроров района прокурор области.





- В настоящее время в органах прокуратуры происходят большие перемены, направленные в первую очередь на повышение качества защиты прав граждан, поэтому сейчас все наши усилия направляются на работу с населением, обустраивается диалог с гражданским сообществом для продуктивной организации работы прокуроров - сообщил прокурор области.