Михаил Галустян ростом 163 см будет играть в баскетбол
7 апреля 2017, 06:27
Дебют Галустяна может состояться уже сегодня — у МГАФКа запланирован матч со сборной СКФУ из Ставрополя.
Сильнейшая в стране студенческая баскетбольная команда "Малаховка" сделала неожиданное приобретение, сообщает Life.ru.
МГАФК официально объявил, что ряды команды пополнит звёздный во всех смыслах разыгрывающий, актёр и шоумен Михаил Галустян.
Примечательно, что рост у Галустяна не слишком баскетбольный — всего 163 см. С другой стороны, единственный в истории трёхкратный победитель конкурса НБА по броскам сверху Нэйт Робинсон ненамного выше — всего 175 см.
Дебют Галустяна может состояться уже сегодня — у МГАФКа запланирован матч со сборной СКФУ из Ставрополя.
Фото: скриншот
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