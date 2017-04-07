Михаил Галустян ростом 163 см будет играть в баскетбол

Дебют Галустяна может состояться уже сегодня — у МГАФКа запланирован матч со сборной СКФУ из Ставрополя.

Сильнейшая в стране студенческая баскетбольная команда "Малаховка" сделала неожиданное приобретение, сообщает Life.ru.





МГАФК официально объявил, что ряды команды пополнит звёздный во всех смыслах разыгрывающий, актёр и шоумен Михаил Галустян.





Примечательно, что рост у Галустяна не слишком баскетбольный — всего 163 см. С другой стороны, единственный в истории трёхкратный победитель конкурса НБА по броскам сверху Нэйт Робинсон ненамного выше — всего 175 см.



Дебют Галустяна может состояться уже сегодня — у МГАФКа запланирован матч со сборной СКФУ из Ставрополя.







