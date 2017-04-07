Определились пары 1/8 финала Кубка Казахстана по футболу, сообщает сообщает Zakon.kz.





Матчи пройдут 19 апреля.





Действующий обладатель Кубка страны ФК «Астана» встретится на выезде с талдыкорганским «Жетысу». Алматинский «Кайрат» сыграет с ФК «Тараз», костанайский «Тобол» проведет игру с карагандинским «Шахтером», павлодарский «Иртыш» сыграет с «Кайсаром» из Кызылорды, «Махтаарал» встретится с ФК «Окжетпес», уральский «Акжайык» встретится с ФК «Актобе», «Кызыл-Жар СК» сразится с шымкентским «Ордабасы», «Кыран» сыграет с ФК «Атырау».



