Определились пары 1/8 финала Кубка Казахстана по футболу
7 апреля 2017, 12:08
Матчи пройдут 19 апреля.
Определились пары 1/8 финала Кубка Казахстана по футболу, сообщает Zakon.kz.
Матчи пройдут 19 апреля.
Действующий обладатель Кубка страны ФК «Астана» встретится на выезде с талдыкорганским «Жетысу». Алматинский «Кайрат» сыграет с ФК «Тараз», костанайский «Тобол» проведет игру с карагандинским «Шахтером», павлодарский «Иртыш» сыграет с «Кайсаром» из Кызылорды, «Махтаарал» встретится с ФК «Окжетпес», уральский «Акжайык» встретится с ФК «Актобе», «Кызыл-Жар СК» сразится с шымкентским «Ордабасы», «Кыран» сыграет с ФК «Атырау».
Фото Вечерняя Астана
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