Определились пары 1/8 финала Кубка Казахстана по футболу

7 апреля 2017, 12:08

Матчи пройдут 19 апреля.

Определились пары 1/8 финала Кубка Казахстана по футболу, сообщает Zakon.kz.

Матчи пройдут 19 апреля.

Действующий обладатель Кубка страны ФК «Астана» встретится на выезде с талдыкорганским «Жетысу». Алматинский «Кайрат» сыграет с ФК «Тараз», костанайский «Тобол» проведет игру с карагандинским «Шахтером», павлодарский «Иртыш» сыграет с «Кайсаром» из Кызылорды, «Махтаарал» встретится с ФК «Окжетпес», уральский «Акжайык» встретится с ФК «Актобе», «Кызыл-Жар СК» сразится с шымкентским «Ордабасы», «Кыран» сыграет с ФК «Атырау».

Фото Вечерняя Астана

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