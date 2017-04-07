Криштиану Роналду: неизвестные факты

ДВА ГОЛА ЦЕНОЙ В КАРЬЕРУ





24 мая 2014 года. Лиссабон. Только что над кипучим «Эштадиу да Луж» прозвучал свисток, подтвердивший то, что всем было понятно еще несколько минут назад: «Реал» обуздал-таки буйный «Атлетико» и в десятый раз в своей пышной истории выиграл Лигу чемпионов. Каждый «королевич» отмечал триумф по-своему: кто-то совершал круг почета с флагом своей страны, кто-то исполнял вычурный танец в центральном круге, кто-то просто плакал – разумеется, от счастья.





Автор заключительного, четвертого гола «Реала» Криштиану Роналду пока не праздновал. Вместо этого он глазами искал на 60-тысячной арене давнего друга, которого хотел угостить победной амброзией. Друг, облаченный в футболку с фамилией сами понимаете кого, махал Роналду руками, как и весь стадион. Но Криштиану увидел приятеля, подошел к трибуне, протянул ему руку, чтобы тот ступил на газон, и крепко обнял. Этот эпизод видел весь мир, и никто тогда не понимал, почему неизвестный смуглый мужчина удостоился столь великой чести.





Два комплекта формы





Первый клуб Криштиану – «Андоринья» с родного для футболиста острова Мадейра. Когда мальчику исполнилось десять лет, состоялся его первый трансфер – «Насьонал» купил Роналду за два комплекта формы и двадцать мячей.





Два имени

Вопреки распространенному мнению, Роналду – это не фамилия звезды мирового спорта, а второе имя. Так получилось, потому что родители долго не могли найти компромисс: мама хотела назвать ребенка Криштиану, а папа – необычным для Португалии именем Роналду. Дело в том, что отец в 1980-х восхищался тогдашним президентом США и актером Рональдом Рейганом.





Две сестры

У Роналду есть брат Угу и две сестры – Элма и Лилиана Катиа. Обе связаны с Криштиану не только родственными узами: Элма заведует сетью магазинов CR7, а Лилиана Катиа – певица, которая выступает на сцене под псевдонимом «Роналда».





Два комплекта формы

Первый клуб Криштиану – «Андоринья» с родного для футболиста острова Мадейра. Когда мальчику исполнилось десять лет, состоялся его первый трансфер – «Насьонал» купил Роналду за два комплекта формы и двадцать мячей.





АЛБЕРТ ФАНТРАУ И КРИШТИАНУ РОНАЛДУ





Оказалось, что этому мужчине Роналду обязан своей исключительной карьерой. Господина зовут Алберт Фантрау, Криштиану знаком с ним с раннего детства, когда они вместе играли за «Насьонал» с родного для обоих острова Мадейра. Однажды друзей пригласили на просмотр в «Спортинг», и перед контрольным матчем тренер лиссабонцев объявил: «Кто забьет больше голов, того мы и возьмем в академию».





«Мы выиграли 3:0, - вспоминает Роналду. – Я открыл счет, а второй гол головой забил Алберт. Но затем произошло нечто удивительное. Алберт вышел один на один, блестяще обыграл голкипера и… отдал пас мне, хотя мог без помех отправить мяч в ворота сам. Я оформил дубль, и «Спортинг» взял к себе меня. После матча я спросил Алберта, зачем он это сделал. Он ответил: «Ты лучше меня».





Эта история настолько приторна, что в нее не сразу поверили. Однако это правда: позже журналисты одного из испанских изданий съездили в гости к Фантрау, и он подтвердил слова звездного друга. Кроме того, Алберт поведал, что не имеет постоянной работы, хотя живет в роскошном просторном доме на берегу океана и имеет солидный автопарк. На резонный вопрос журналистов, откуда все это богатство, Фантрау улыбнулся: «Это все Криштиану».





КРИШТИАНУ В КВАДРАТЕ





Через несколько дней после того судьбоносного дубля Роналду собрал вещи, попрощался с родителями и умчал на материк – в Лиссабон. Португальцу было всего 11 лет, когда он начал жить самостоятельно. Первые дни не обходились без слез будущего спортсмена, но постепенно Криштиану привык к жизни без папы и мамы, возмужал и окреп.





7 сентября 2005 года произошла трагедия: скончался отец Роналду Жозе Диниш.





В тот день сборная Португалии приехала в Москву, чтобы провести отборочный матч чемпионата мира 2006 года, но Криштиану, несмотря на печальные вести с родины, решил играть и провел на поле все 90 минут. Так вышло, что отношения с отцом у Роналду не сложились, поэтому он твердо решил посвятить всего себя сыну – хотел и хочет, чтобы ребенок получал удовольствие от жизни.

Криштиану Роналду-младший родился 17 июня 2010 года.





Имя его матери публике неизвестно, хотя в СМИ гуляют десятки версий. Точно известно только то, что мать – суррогатная. Даже сам мальчик не знает, как зовут его маму, потому что этого не хочет папа: «Я нескоро расскажу ему о матери, - говорит отец. – 10, 11, 12 лет? Когда это будет уместно». Мотивы Роналду неясны – очевидно, что такой атлет полностью здоров и может не прибегать к помощи новейшей медицины. Но, по распространенному мнению, португалец попросту опасается судебных разбирательств в случае, если его жена подаст на развод. Поэтому Роналду решился на такой непростой шаг.

Воспитанием Криштианинью, как мальчика называют близкие, футболист занялся сам, но при этом звезде помогает его любящая мать Мария Долорес. По инстаграму форварда «Реала» кажется, что Роналду балует своего ребенка – они все время вместе отдыхают на различных курортах, а сам младшенький всегда модно одет. Но это не совсем так: на самом деле Криштиану мечтает создать улучшенную версию самого себя (хотя куда лучше – непонятно).





«Моему сыну нравятся бокс, футбол, плавание, конный спорт, – признается счастливый папа.– Я учу его всему, что знаю сам».





Слова Роналду подтверждает одноименный документальный фильм: значительная часть ленты посвящена взаимоотношениям между отцом и сыном. Например, в одной из сцен старший отжимается, а младший в это время растягивается у него на спине. А в другом кадре оба Криштиану Роналду лежат рядом в постели, и сын ошарашивает отца смелым заявлением: «Когда я вырасту – стану вратарем!» Папа полусердито отвечает: «Ты что, шутишь?»





«Роналду – это человек-гол, бомбардир с хорошо поставленным ударом и голевым чутьем. Он способен забивать, забивать и забивать. Да, выходя на поле, он создает для себя образ, но это относится не только к Роналду – так любой человек реагирует на большое количество зрителей. Я знаю многих футболистов, которые на поле ведут себя агрессивно, а за его пределами – очень скромно. Думаю, к Роналду тоже это относится», - говорит Сергей Семак экс-полузащитник ЦСКА, «Зенита» и сборной России





Осенью 2016 года Роналду-младший впервые сыграл в футбольном матче.

Клуб из одноименного пригорода Мадрида «Посуэло-де-Аларкон», в котором занимается знаменитый отпрыск, победил «Карраскаль» со счетом 4:3, а шестилетний дебютант забил гол. Папа, конечно же, присутствовал на матче и однажды примерил на себя роль болл-боя: когда его сын ударил выше, обладатель множества титулов побежал за мячом, чтобы быстрее вернуть его в игру.





«Очень хочу, чтобы Криштианинью стал футболистом, – признается папа. – Когда я прихожу уставший домой, сын часто уговаривает меня попинать с ним мяч. Не могу ему отказать».





Два финала





Криштиану принимал участие в двух финалах чемпионатов Европы – в 2004 году он в составе сборной Португалии уступил грекам со счетом 0:1, а 12 лет спустя Роналду, будучи капитаном национальной команды, помог ей обыграть французов.





Две копии





Существуют две восковые копии Роналду. Одна из фигур стоит в лондонском музее мадам Тюссо рядом с Месси, Джеррардом, Бекхэмом и Нойером. Другая – на вилле у Криштиану. Футболисту так понравилась собственная копия, что он пожелал поставить такую же в своих хоромах. Интересно, что за «публичной» статуей ухаживает личный стилист футболиста.





Два мяча





Роналду дебютировал в профессиональном футболе 7 октября 2002 года – в матче чемпионата Португалии против «Морейренсе» 16-летний нападающий лиссабонского «Спортинга» забил два мяча.





Два финала





Криштиану принимал участие в двух финалах чемпионатов Европы – в 2004 году он в составе сборной Португалии уступил грекам со счетом 0:1, а 12 лет спустя Роналду, будучи капитаном национальной команды, помог ей обыграть французов.





ФИЛАНТРОП И ДОНОР





Впервые на публике Роналду-младший появился в январе 2015 года: папа вывел свою кровинку на сцену после того, как получил очередной «Золотой мяч». Поначалу мальчик очень стеснялся и смотрел в зал, как овечка на стаю волков, но затем привык к свету софитов и даже погладил блестящую награду отца под кряканье затворов фотоаппаратов. Вероятно, в тот день Криштианинью и осознал величие Криштиану.





Но натуру португальца характеризуют не столько предметы посуды и статуэтки различной пробы. Всем и так известно, что Роналду выиграл несметное количество трофеев и забил мириады голов. Куда важнее то, что зачастую остается в закулисной жизни Криштиану – то, что умножает масштаб его личности вдвое.





В 2004 году Индонезию накрыло страшное цунами, были смыты целые города, погибли семьи.





Один шестилетний мальчик по имени Мартуниш остался без матери, сестры и брата. Долгое время его считали пропавшим без вести, но однажды нашли – осунувшийся, он лежал на берегу в футболке полузащитника сборной Португалии Руя Кошты.





Вскоре о личной трагедии мальчика узнали на западе Европы. Игроки сборной Португалии помогли Мартунишу вернуться к жизни, а тогда еще подававший надежды Криштиану Роналду взял его под свою опеку. Мартуниш выздоровел, встал на ноги и до сих пор поддерживает связь с одним из сильнейших игроков галактики. На 16-летие Роналду подарил индонезийцу собственный дом, а он в благодарность за все добрые дела португальца сменил свое имя на Мартуниш Роналду и поклялся стать футболистом, как покровитель. Год назад лиссабонский «Спортинг», взрастивший Криштиану, позвал юношу к себе в молодежную команду. «Как же здорово быть здесь, - не скрывал эмоций индонезиец. – Моя мечта сбылась!» Это тот редкий случай, когда клише «мечта сбылась» нельзя назвать преувеличением.





Поразительно, что подобных историй, связанных с Роналду, очень много. Человек, которого многие недоброжелатели называют чванливым и высокомерным, ежегодно совершает больше добрых дел, чем голевых передач. Криштиану регулярно оплачивает лечение онкобольных и поддерживает их – например, во время Euro-2016 португалец выбрил на затылке две линии на том же месте, где у опекаемого им больного мальчика остались шрамы после операции. Звезда никогда не отказывает в автографе и часто дарит футболки – мы знаем два случая, когда Роналду случайно попадал мячом по рукам детям, сидящим на трибунах, после чего форвард обязательно вручал им именной сувенир. Уже много лет он является донором костного мозга и признается: «Я не делаю татуировки, потому что с ними нельзя быть донором».





Каждый знает, что Криштиану – образец самоотверженной борьбы за карьеру. Но не все замечают то, что португалец еще и является примером человека, каким он и должен быть.





«Неправда, что Роналду звездный и заносчивый. Он очень хороший человек. Близкий, доступный, с юмором. На тренировках мы часто болтаем и шутим. Тот Роналду, которого показывают по телевизору, не совсем реальный. А я знаю настоящего», - рассказывает Денис Черышев нападающий «Вильярреала» и сборной России.





фото: Reuters