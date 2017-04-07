Булат Бакауов проверил готовность дренажной системы учебного центра в Экибастузе

Аким Павлодарской области, прибывший в Экибастуз с рабочим визитом, проверил, как работает дренажная система учебного центра по подготовке кадров для топливно-энергетической отрасли, которую проложили совсем недавно, передает корреспондент pavlodarnews.kz





Работы по строительству дренажной системы начались в январе этого года. Спустя несколько месяцев генеральный подрядчик – ТОО «Портал-ПВ» - заявил о ее готовности. К слову, если раньше в траншеях по периметру учебного центра всегда была вода, то сейчас ее нет.





- Проблема с подтоплением зданий учебного центра грунтовыми водами на сегодняшний день снята, - заявил генеральный директор строительной компании Магдан Ичиев. – Дренажная система функционирует отлично. По нашим замерам, она дренирует около 35-40 кубометров воды в час. За сутки система может пропустить около 5 тысяч кубов воды.





Напомним, строительство центра началось в 2006 году и должно было закончиться в 2008. Однако затем выяснилось, что центр строится на болоте без дренажной системы и с многочисленными нарушениями, из-за чего плиты перекрытия стали провисать, а часть крыши сдуло. На объекте сменилось два генподрядчика, все деньги, запланированные на стройку, были выплачены, однако учебное заведение, которое должно выпускать 700 необходимых стране специалистов в год, так и не заработало. МОН РК его практически бросило, предложив руководству области придумать, что делать с 15 корпусами. В мае прошлого года корпуса были разграблены мародерами, которые сбили плитку, унесли кондиционеры, унитазы, двери и стеклопакеты, после чего центр поручили охранять павлодарскому государственному университету им. С. Торайгырова.





Адиль Аскеров





Фото: Валерия Бугаева



