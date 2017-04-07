В Астане в Центре медико-социальной реабилитации забили до смерти молодого парня

Жуткий случай произошел в столичном Центре медико-социальной реабилитации. 15 марта от побоев там умер 29-летний молодой человек. Подозреваются в этом сотрудники Центра и полицейский , передает , передает Zakon.kz





Близкие погибшего посредством соцсетей привлекли внимание к случившемуся, чтобы ответственные не ушли от наказания.





"15.03.17 г. сотрудником полиции и работниками Центра Медицинской и социальной реабилитации г. Астаны в здании ЦМСР (наркология) был убит (забит до смерти) гр. Кривенко Николай Павлович 16.02.1988 г.р. Смерть Николая для семьи Кривенко стала тяжелым событием, которые не смотря на заверения органа досудебного расследования о наказании виновных и наличии в деле видео-записи этого страшного события, не верят в справедливость, обосновано опасаясь, что положение и статус лиц совершивших преступление позволит им избежать ответственности. И такие опасения не беспочвенны, поскольку по подозрению в совершении данного преступления задержан и арестован только полицейский полка ДПП ДВД г. Астана - Мурзабеков Б.К., а остальные лица (работники ЦМСР) до сегодняшнего дня находятся на свободе и никаких мер к ним не принято", - сказано размещенном в группе "Астана - Что? Где? Когда?" посте.





По словам брата погибшего Роман, той ночью Николай вышел в магазин. И на улице, как рассказывали Роману, у Николая с кем-то произошел конфликт. После чего приехали сотрудники полиции и увезли молодого человека в опорный пункт по ул.Обагана. Оттуда Николая повезли в наркологический центр на освидетельствование. Оттуда он уже не вышел...





По словам Романа, позавчера (5 апреля) следователь им сообщил, что написал рапорт о мере пресечения в виде ареста в отношении пока не задержанных сотрудников ЦМСР.





"Только когда их будут задерживать, непонятно. Уже прошло полмесяца, а они все также разгуливают по улицам города", - говорит Роман. По его словам, Николай был добрым, жизнерадостным и отзывчивым парнем. Являлся индивидуальным предпринимателем. В скором будущем он планировал создать семью.





В ДВД Астаны данный факт подтвердили и сообщили следующее.

"15 марта т.г. около 03.00 часов на канал «102» ЦОУ ДВД Астаны поступило сообщение о том, что неизвестный по пр. Б.Момышұлы во дворе дома разбивает фары припаркованных автомашин. Прибывшие на место вызова сотрудники экипажа дорожно-патрульной полиции МПС ДВД доставили находившегося в нетрезвом состоянии 29-летнего гр.К в Центр медико-социальной реабилитации Астаны. В помещении данного учреждения доставленный вел себя агрессивно, наносил удары фельдшеру. Для усмирения доставленного гр.К, младший сержант полиции Полка ДПП МПС с работниками ЦМСР применили физическую силу с нанесением телесных повреждений" , - говорится в ответе на запрос.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 362 ч.4 УК РК (превышение власти или должностных полномочий). Данное дело объединено в одно производство с уголовным делом досудебного расследования по ст. 106 ч.3 УК РК - Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

"Назначены были соответствующие экспертизы. В тот же день Управлением собственной безопасности ДВД Астаны младший сержант полиции был водворен в ИВС и в последующем сотрудник полиции взят под стражу" , - добавили в ДВД.

Известно, что в конце марта т.г. материалы уголовного дела были переданы специальному прокурору прокуратуры Астаны для дальнейшего расследования. Портал сделал запрос в прокуратуру, чтобы узнать, на какой стадии находится расследование, и почему не были задержаны сотрудники ЦМСР. У руководства Центра пока не удалось взять комментарий.





Ирина Капитанова