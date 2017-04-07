Альварес: на мой взгляд, Джейкобс победил Головкина с перевесом в 2-3 очка
7 апреля 2017, 14:41
Альварес не согласен с решением судей
Мексиканский боксёр Сауль Альварес не согласен с решением судей, отдавших чемпиону мира IBF/IBO/WBA/WBC Геннадию Головкину победу в бою с Дэниелом Джекобсом. В этой встрече казахстанский боксёр победил со счётом 114-113, 115-112 и 115-112.
«Для меня Джейкобс выиграл этот бой с перевесом в два-три очка. Но это наш спорт. Судьи признали Головкина победителем, и их решение уважают», — цитирует Альвареса BoxingScene.
На 6 мая у Альвареса запланирован поединок с соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим.
Фото ©RingTV
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