Глава Чеченской Республики помог жительнице Павлодара
Рамзан Кадыров передал страдающей раком казахстанке 2,6 млн тенге,
📺 Репортаж о встрече с Анной Пономарь @pomozhem_ane и передаче денежных средств смотрите в эфире ТК «Ирбис» завтра, 6 апреля в 19:30 и 23:00 ⏰ . Сегодня руководитель филиала клуба «Ахмат» в Казахстане Султан Ичиев выступил в качестве посла доброй воли от Регионального общественного фонда имени Героя России, первого президента Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадырова. Он навестил Анну Пономарь @pomozhem_ane и ее семью. Девушка воспитывающая двух детей в данный момент борется с тяжелой болезнью меланомой (рак кожи 4 стадии). Ей срочно нужны деньги на дорогостоящее лечение и медикаментозную терапию в Израиле. Узнав об этом еще в марте этого года глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров @kadyrov_95 и президент клуба «Ахмат» Висмурадов Абузайд Джандарович приняли решение, что каждый потраченный тенге на приобретение билетов на турнир «WFCA 35» перевести на счет Анны Пономарь. В итоге Вы увидели 13 захватывающих и бескомпромиссных поединков, 26 бойцов поразили зрителей своей великолепным мастерством. Но главный итог всего этого грандиозного события- это человеческая жизнь. Ее ценность, и стремление прийти на помощь в трудную минуту. Анна прилетела ненадолго в Павлодар после терапии, повидаться с детьми и семьей. Султан Ичиев передал ей сертификат о переводе на счет всех денежных средств в сумме - 2 миллиона 600 тысяч тенге. Мама Анны увидев это расплакалась, ее тронула забота казалось бы совершенно незнакомых и чужих людей. Но руководитель казахстанского филиала рассказал маме Анны об удивительной женщине - Аймани Несиевне. Удивительной женщине, которая всегда близко к сердцу принимает боль людей и делает для помощи тем кто нуждается все возможное. Пришла на помощь Аймани Несиевна и сейчас, как и ВСЕГДА. Дай Аллах здоровья и долгих лет жизни таким людям. Верим, что Анна победит свой недуг, и торжественно откроет следующий турнир Лиги "WFCA" в Казахстане . @vpavlodare
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