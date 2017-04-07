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Глава Чеченской Республики помог жительнице Павлодара

7 апреля 2017, 15:19

Рамзан Кадыров передал страдающей раком казахстанке 2,6 млн тенге,

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров помог жительнице Павлодара Анне Пономарь страдающей раком кожи, сообщает Zakon.kz.

Чеченский политический деятель передал для Анны Пономарь 2,6 млн тенге, об этом сообщает сообщает Instagram филиала бойцовского клуба «Ахмат» в Казахстане.

«Девушка, воспитывающая двух детей, в данный момент борется с тяжелой болезнью меланомой (рак кожи 4 стадии). Ей срочно нужны деньги на дорогостоящее лечение и медикаментозную терапию в Израиле. Узнав об этом, еще в марте этого года глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров и президент клуба «Ахмат» Висмурадов Абузайд Джандарович приняли решение каждый потраченный тенге на приобретение билетов на турнир «WFCA 35» перевести на счет Анны Пономарь», - сообщается на странице.

📺 Репортаж о встрече с Анной Пономарь @pomozhem_ane и передаче денежных средств смотрите в эфире ТК «Ирбис» завтра, 6 апреля в 19:30 и 23:00 ⏰ . Сегодня руководитель филиала клуба «Ахмат» в Казахстане Султан Ичиев выступил в качестве посла доброй воли от Регионального общественного фонда имени Героя России, первого президента Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадырова. Он навестил Анну Пономарь @pomozhem_ane и ее семью. Девушка воспитывающая двух детей в данный момент борется с тяжелой болезнью меланомой (рак кожи 4 стадии). Ей срочно нужны деньги на дорогостоящее лечение и медикаментозную терапию в Израиле. Узнав об этом еще в марте этого года глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров @kadyrov_95 и президент клуба «Ахмат» Висмурадов Абузайд Джандарович приняли решение, что каждый потраченный тенге на приобретение билетов на турнир «WFCA 35» перевести на счет Анны Пономарь. В итоге Вы увидели 13 захватывающих и бескомпромиссных поединков, 26 бойцов поразили зрителей своей великолепным мастерством. Но главный итог всего этого грандиозного события- это человеческая жизнь. Ее ценность, и стремление прийти на помощь в трудную минуту. Анна прилетела ненадолго в Павлодар после терапии, повидаться с детьми и семьей. Султан Ичиев передал ей сертификат о переводе на счет всех денежных средств в сумме - 2 миллиона 600 тысяч тенге. Мама Анны увидев это расплакалась, ее тронула забота казалось бы совершенно незнакомых и чужих людей. Но руководитель казахстанского филиала рассказал маме Анны об удивительной женщине - Аймани Несиевне. Удивительной женщине, которая всегда близко к сердцу принимает боль людей и делает для помощи тем кто нуждается все возможное. Пришла на помощь Аймани Несиевна и сейчас, как и ВСЕГДА. Дай Аллах здоровья и долгих лет жизни таким людям. Верим, что Анна победит свой недуг, и торжественно откроет следующий турнир Лиги "WFCA" в Казахстане . @vpavlodare

Публикация от NUR_AKHMAT (@nur_akhmat) Апр 5 2017 в 11:49 PDT


Анна Пономарь страдает мелономой 4 стадии. Представители бойцовского клуба верят, что Анна победит свой недуг, и торжественно откроет следующий турнир Лиги «WFCA» в Казахстане.


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