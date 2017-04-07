Глава Чеченской Республики помог жительнице Павлодара

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров помог жительнице Павлодара Анне Пономарь страдающей раком кожи, сообщает сообщает Zakon.kz





Чеченский политический деятель передал для Анны Пономарь 2,6 млн тенге, об этом сообщает сообщает Instagram филиала бойцовского клуба «Ахмат» в Казахстане.





«Девушка, воспитывающая двух детей, в данный момент борется с тяжелой болезнью меланомой (рак кожи 4 стадии). Ей срочно нужны деньги на дорогостоящее лечение и медикаментозную терапию в Израиле. Узнав об этом, еще в марте этого года глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров и президент клуба «Ахмат» Висмурадов Абузайд Джандарович приняли решение каждый потраченный тенге на приобретение билетов на турнир «WFCA 35» перевести на счет Анны Пономарь», - сообщается на странице.









Анна Пономарь страдает мелономой 4 стадии. Представители бойцовского клуба верят, что Анна победит свой недуг, и торжественно откроет следующий турнир Лиги «WFCA» в Казахстане.



