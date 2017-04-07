Китаец собрал женщину-робота и женился на ней
7 апреля 2017, 15:20
Любимая супруга иногда спорит со своим создателем.
31-летний инженер Чжен Цзеся не стал полагаться на случай и сам решил создать девушку своей мечты. Поскольку прежние живые подруги его сильно разочаровывали, пришлось потрудиться, пишет портал Eg.ru.
Робот по имени Инъин, как признался журналистам сам Чжен, обошелся ему не очень дорого — тут пригодился опыт. Молодой человек является специалистом по AI и разработчиком роботов. Ранее он работал в компании Huawei, сейчас же он трудится в стартапе Dream Town из Гуанчжоу.
У жены имеется искуственный интеллект, правда, довольно слабенький, но кому нужна спутница жизни, которая умнее его?! Робот говорит, понимает определенные слова, реагирует на них. В программе предусмотрено несколько точек зрения, так что Инъин иногда не соглашается со своим создателем.
Свадьба проходила согласно местным традициям. Невеста была одета в чёрный костюм, а её голову покрывал красный платок с золотым шитьём.
Про интимную сторону отношений ничего не известно. Но, как говорят специалисты, создать имитацию женских половых органов куда легче, чем научить робота разговаривать. Так что, судя по всему, здесь у молодоженов проблем не будет.
Чжен признался, что будет еще дорабатывать свою «прекрасную половину». Лишь бы не закончилось, как у Пелевина — продвинутый робот бросает своего хозяина.
Фото с сайта 24gadget.ru
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