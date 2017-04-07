Китаец собрал женщину-робота и женился на ней

31-летний инженер Чжен Цзеся не стал полагаться на случай и сам решил создать девушку своей мечты. Поскольку прежние живые подруги его сильно разочаровывали, пришлось потрудиться , пишет портал , пишет портал Eg.ru





Робот по имени Инъин, как признался журналистам сам Чжен, обошелся ему не очень дорого — тут пригодился опыт. Молодой человек является специалистом по AI и разработчиком роботов. Ранее он работал в компании Huawei, сейчас же он трудится в стартапе Dream Town из Гуанчжоу.





У жены имеется искуственный интеллект, правда, довольно слабенький, но кому нужна спутница жизни, которая умнее его?! Робот говорит, понимает определенные слова, реагирует на них. В программе предусмотрено несколько точек зрения, так что Инъин иногда не соглашается со своим создателем.





Свадьба проходила согласно местным традициям. Невеста была одета в чёрный костюм, а её голову покрывал красный платок с золотым шитьём.









Про интимную сторону отношений ничего не известно. Но, как говорят специалисты, создать имитацию женских половых органов куда легче, чем научить робота разговаривать. Так что, судя по всему, здесь у молодоженов проблем не будет.





Чжен признался, что будет еще дорабатывать свою «прекрасную половину». Лишь бы не закончилось, как у Пелевина — продвинутый робот бросает своего хозяина.



