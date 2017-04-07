Министр: коррупция в системе здравоохранения Казахстана процветает

Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов признал существование коррупции в системе здравоохранения Казахстана.

Как сообщил в своем докладе ответственный секретарь министерства здравоохранения Болат Токежанов со ссылкой на оценку правоохранительных органов и агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции, система здравоохранения среди отраслей экономики Казахстана входит в пятерку лидеров по уровню коррумпированности.

"Это говорит о недостаточной, слабо проводимой работе по вопросам противодействия коррупции", — сказал он.

Третья группа нарушений связана с получением квалификационной категории, сертификатов при проведении аттестации специалистов, которые которые возникают из-за несовершенства механизма их проведения. Четвертая группа нарушений связана с выбором поставщиков гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и при осуществлении закупа лекарственных средств, медицинского оборудования, продуктов питания в рамках гарантированного объема бесплатной медпомощи.

Коррупционные правонарушения и преступления в сфере здравоохранения можно разделить на несколько групп. Первое — это нарушения в финансово-хозяйственной деятельности, в частности при закупе лекарственных средств, медицинского оборудования, продуктов питания и других закупках. Вторая группа нарушений связана с осуществлением контрольно-надзорных и разрешительных функций.

Вошедшая в текущем году в систему Минздрава санитарно-эпидемиологические служба по данному показателю не радует своими результатами, заметил ответсекретарь. За отчетный период на специалистов службы СЭС заведено 11 уголовных дел, в том числе пять − на руководителей, осуждены − десять, в том числе четыре руководителя.

Вошедшая в текущем году в систему Минздрава санитарно-эпидемиологические служба по данному показателю не радует своими результатами, заметил ответсекретарь. За отчетный период на специалистов службы СЭС заведено 11 уголовных дел, в том числе пять − на руководителей, осуждены − десять, в том числе четыре руководителя.

"Не лучше ситуация в регионах. По данным управления здравоохранения на отчетный период, за коррупционные преступления в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Южно-Казахстанской областях заведено 12 уголовных дел и осуждены восемь руководителей органов и организаций здравоохранения, в том числе руководители областных управления ВКО, Жамбылской и Мангистауской областей", — добавил Токежанов.

В целом за прошлый год и первый квартал этого года за совершение коррупционных преступлений антикоррупционной службой было заведено уголовных дел на девять должностных лиц организаций здравоохранения, непосредственно подчиненных министерству, из них осуждены семеро.

В целом за прошлый год и первый квартал этого года за совершение коррупционных преступлений антикоррупционной службой было заведено уголовных дел на девять должностных лиц организаций здравоохранения, непосредственно подчиненных министерству, из них осуждены семеро.

"Мы, во-первых, признаем, что коррупция в системе здравоохранения имеет место, и она, к величайшему сожалению, имеет такие угрожающие размеры и процветает. Позиция министерства здравоохранения здесь категоричная: мы неприемлем. На мой взгляд, (из доклада — ред.) выпала самая важная сфера коррупции и незаконного вознаграждения — это сфера медицинского образования. Нужно очень серьезное внимание уделить этому вопросу. В наших вузах, к сожалению, процветает незаконное вознаграждение преподавателям за получение хороших оценок. Мы своих будущих коллег — врачей, медсестер с первых дней к этому приучаем", — сказал Биртанов на коллегии в пятницу.



