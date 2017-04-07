Ученые выяснили, когда "накачанные" губы становятся некрасивыми

Необычный онлайн-тест помог американским ученым выяснить, что увеличение нижней губы и изменение формы верхней обычно не улучшает, а ухудшает облик их обладательницы, говорится в статье, опубликованной в журнале JAMA Facial Plastic Surgery. Об этом пишет РИА Новости.

"Мы понимаем, что нельзя вычислить идеальную форму губ и использовать подобные расчеты и замеры при операциях по их увеличению. На форму и восприятие губ влияет слишком много разных переменных. С другой стороны, косметологи всегда могут давать рекомендации пациентам и помогать им добиться положительного результата, опираясь на подобные замеры", — заявляет Сан Ким (Sang Kim) из университета Алабамы в Бирмингеме (США).

Внешность человека играет огромную роль, она влияет не только на личную жизнь, но и на карьеру и положение в обществе. К примеру, в 2011 и в 2013 годах две группы британских ученых обнаружили, что красивые люди в среднем обладают более высоким IQ и чаще устраиваются на более перспективную работу, чем те, кто обладает заурядной или неприглядной внешностью.

Подобная зависимость существует как среди мужчин, так и среди женщин, и заставляет многих людей, особенно представительниц слабого пола, менять внешность при помощи пластических операций. Одна из самых популярных процедур такого рода — увеличение губ. Но она не всегда приводит к желаемому результату, многим мужчинам женщины с "силиконовыми губами" нравятся гораздо меньше, чем до операции.

Ким и его коллега Дэниел Руссо (Daniel Rousso), хирург из клиники Natural Face в городе Сиракьюз (США), решили узнать, что именно отталкивает сильный пол и как можно избежать ошибок. Для этого ученые собрали группу из почти ста мужчин и женщин-добровольцев и показали им несколько десятков фотографий губ одной и той же девушки, увеличенных при помощи программы фоторедактирования.





Как рассказывают Руссо и Ким, на большинстве этих снимков они меняли лишь некоторые части губ, что позволило нащупать ту точку, когда увеличение или уменьшение определенных участков губ начинало отталкивать или привлекать наблюдателей.

Эти простые опыты показали, что изменение размеров каждого такого участка влияло на привлекательность лица девушки по-разному — увеличение некоторых частей губ, к примеру всей верхней губы, почти не вызывало отторжения, тогда как почти незаметные изменения размеров некоторых других областей губ провоцировали крайне негативные реакции.

Например, увеличение размеров нижней губы даже на миллиметр делало ее крайне непривлекательной для более чем половины респондентов, а сдвиг "бантика" верхней губы на тот же миллиметр вызывал еще более резкое неприятие – более 70% респондентов начинали считать такие губы искусственными.

Эти данные, как надеются ученые, помогут косметологам улучшить качество предлагаемых ими услуг и помогут подобной процедуре по улучшению облика лица избавиться от того ореола искусственности и некрасивости, который есть у нее сегодня.

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