Жена Кыдырали Болманова шумно отметила день рождения в мечети Хазрет Султан

Семья Кыдырали Болманова оказалась в центре скандала из-за Каракат. Певица с размахом отпраздновала свой 39-й день рождения в столичной мечети, передает телеканал КТК.

Пышное торжество с гостями и громкой музыкой в стенах Хазрет Султана вызвало недоумение казахстанцев. Особо возмущенные граждане требуют привлечь к ответу не только Каракат, но и имамов. Того же мнения и религиоведы.

Услышать эстрадную музыку, счастливый смех и громкие овации во время посещения мечети верующие астанчане явно были не готовы. Радостные мероприятия здесь, конечно, не редкость, но вот столь шумные посиделки в истории столичного Хазрет Султана едва ли не в первый раз.

Так необычно отметить свой день рождения решила Каракат Абильдина. Певица пригласила в столовую столичной мечети три десятка подружек и накрыла пышный дастархан. И все бы ничего, если бы не громкая музыка, сопровождавшая праздник весь вечер. Децибелы явно превышали установленные нормы и вызвали возмущение со стороны казахстанцев.

- Кто дал разрешение на такой беспредел? Откуда появилась мода праздновать день рождения в мечети. Каракат, ты бы лучше накрыла стол для бедных. Интересно, какая звезда теперь повторит ее поступок?

- Кыдырали, Вы что, перепутали мечеть с рестораном? Если так делают знаменитости, что говорить о простом народе? Это неправильно. Это место предназначено для чтения Корана.

Мнение пользователей казнета разделяют и специалисты. Религиоведы считают, что столовые в мечетях в первую очередь предназначены для поминальных обедов. Шумных же праздников стоит избегать.

Кеншилик Тышхан, религиовед:

- Проводить такие шумные мероприятия в мечети и думать, что все пожелания будут иметь какое- особое значение, неверно. Есть ведь религиозные установки и правила Шариата. Основываясь на них, такое поведение будет неправильным.

Провести мероприятие в стенах мечети сегодня может любой желающий. Арендуют столовую астанчане для поминальных обедов и во время оразы для торжественного ауыз ашара. Свадьбы и тои в мечети организовать тоже можно, вот только без алкоголя и громкой музыки. Цены варьируются от 2 до 5 тысяч тенге с человека.

В самой мечети ажиотажа вокруг праздника Каракат Абильдиной не делают, однако признают, что моментами музыкальное сопровождение действительно превышало оговоренные нормы.

Куат Минуаров, наиб имам мечети Хазрет Султан:

- Каракат ханым брала у нас разрешение на проведение традиционного мероприятия құрсақ шашу. Мы ее предупреждали, что можно петь только под домбру или терме. А она стала включать свои песни. Мы такого не разрешали и сделали ей словесное предупреждение.

Не выдержав критики, певица решила сама прокомментировать мероприятие. На странице в инстаграм, на которую подписано свыше полутора миллионов человек, артистка выложила пост с просьбой не драматизировать ситуацию.

- Я хотела отпраздновать свой день рождения в «чистом» месте. Собрала только девушек, все были в национальных костюмах и платках. Я думала, это станет примером для казашек. Грустно, что мой праздник, прошедший без капли алкоголя, вызвал столько шума. Не стоит искать грязь там, где ее нет. Лучше посмотрите на это с хорошей стороны.

Успокоит ли этот пост возмущённых казахстанцев, пока неизвестно. Зато очевидно, что в столичной мечети теперь будут строго контролировать уровень шума на подобных торжествах.