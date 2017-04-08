Головкин отпразднует свой день рождения в Лос-Анджелесе
8 апреля 2017, 07:10
Головкин пригласил на праздничный обед в Лос-Анджелесе своего тренера Абеля Санчеса.
Сегодня чемпион мира по версиям WBA Super, WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (37-0, 33 КО) отмечает свой 35-й день рождения, сообщает Sports.kz.
Как информирует Ring TV, по этому случаю Головкин пригласил на праздничный обед в Лос-Анджелесе своего тренера Абеля Санчеса.
Что касается возвращения Геннадия на ринг, то ожидалось, что оно состоится в июне в Астане. Однако, по всей видимости, сейчас его потенциальный бой с британцем Билли Джо Сондерсом (24-0,12 КО) пока откладывается. Виной тому — новость о травме Головкина, озвученная промоутером Сондерса Фрэнком Уорреном со ссылкой на Тома Леффлера. Впрочем, тренер Абель Санчес опроверг эту информацию, заявив, что Головкин не травмирован.
Фото: sports.kz
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