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В Алматы внедорожник снес восемь деревьев

8 апреля 2017, 10:06

После сильного удара у автомобиля оторвало колесо и он угодил в арык.

В Алматы произошло крупное ДТП, сообщает Zakon.kz.

Toyota Land Cruiser двигался по проспекту Аль-Фараби в западном направлении. По неизвестным причинам автомобиль выехал на обочину, наехал на бордюр, столкнулся с мачтой дорожного освещения и повалил восемь деревьев.

После сильного удара у автомобиля оторвало колесо и он угодил в арык.

По словам местного жителя, авария произошла ранним утром. Сразу после ДТП из машины вышли двое мужчин и скрылись.

В подробностях произошедшего предстоит разобраться сотрудникам дорожном полиции.



















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