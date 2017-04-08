В Алматы внедорожник снес восемь деревьев
8 апреля 2017, 10:06
После сильного удара у автомобиля оторвало колесо и он угодил в арык.
В Алматы произошло крупное ДТП, сообщает Zakon.kz.
Toyota Land Cruiser двигался по проспекту Аль-Фараби в западном направлении. По неизвестным причинам автомобиль выехал на обочину, наехал на бордюр, столкнулся с мачтой дорожного освещения и повалил восемь деревьев.
После сильного удара у автомобиля оторвало колесо и он угодил в арык.
По словам местного жителя, авария произошла ранним утром. Сразу после ДТП из машины вышли двое мужчин и скрылись.
В подробностях произошедшего предстоит разобраться сотрудникам дорожном полиции.
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