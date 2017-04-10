Казахстанцам рассказали о новых правилах поведения на пляжах Дубая

К примеру, нельзя разводить костры, заниматься несанкционированной торговлей и фотографировать людей.

Власти ОАЭ выпустили новые инструкции для пляжников, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на директора департамента индустрии туризма Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта Республики Казахстан Марат Игали.





"Дубайский муниципалитет выпустил инструкции для посетителей пляжей на территории эмирата – 7 правил, которые нельзя нарушать. В частности, на пляжах по-прежнему нельзя разводить костры, заниматься несанкционированной торговлей, фотографировать людей. Кроме того, власти Дубая рекомендуют всем купальщикам внимательно следить за вещами и не оставлять их без присмотра. Еще одно правило: появляться на пляже можно только в одежде, соответствующей местным традициям. При этом форма одежды не уточняется", - написал он на своей странице в Facebook





Гулять в купальниках за пределами пляжей также запрещено. Кроме того, нельзя оставаться на пляже на ночь – это правило распространяется на любителей ночевок под звездами.





О мерах ответственности за нарушение правил не сообщается. Но, как можно предположить, речь идет о штрафах и даже уголовном преследовании.



