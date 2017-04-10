Божко об увеличении зарплаты депутатам: Такое решение обоснованно

Депутатам не повышали зарплату 4 года.

Вице-спикер Мажилиса Парламента РК Владимир Божко прокомментировал журналистам вопрос об обоснованности повышения заработной платы народным избранникам , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





«Это решение было принято еще 4 года назад. Но сначала были министерства и ведомства. Прошло 4 года, через 4 года только нам повысили зарплату», - сказал он.





По его мнению, такое решение «обоснованно».





«Все политические служащие должны иметь одинаковый оклад. Все депутаты относятся к политическим служащим. Поэтому, я думаю, такое решение обоснованно», - подчеркнул В. Божко.





При этом вице-спикер Мажилиса не уточнил, какова сегодня средняя заработная плата у депутатов.





Автор: Ксения Давыдова, Астана