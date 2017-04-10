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В Астане в очереди в детские сады стоят 33,2 тыс. детей

10 апреля 2017, 11:50

Ежедневно в очередь становится более ста детей.

На 1 января 2017 года в очереди на получение мест в дошкольные учреждения числятся 33 240 детей от 3 до 6 лет, сообщил в понедельник на пресс-конференции и.о. руководителя столичного управления образования Ануар Жангозин, передает медиа-ресурс столичного акимата «Elorda Aqparat».

«Ежедневно в очередь становится более ста детей. Количество детей дошкольного возраста значительно увеличивается за счет роста рождаемости и миграции. К примеру, в сравнении с 2010 годом контингент детей дошкольного возраста вырос в семь раз», - отметил А.Жангозин.

В настоящее время в Астане функционирует 261 дошкольное учреждение различного типа с контингентом – 48 154 детей, в том числе: государственных – 95 с охватом 27 193 детей, ведомственных – 2 с охватом 383 детей, частных – 116 с охватом 14 854 детей, из них в 95 размещен государственный образовательный заказ на 8 949 мест, мини-центров – 48 с охватом 5 724 детей.

Фото: bilimdinews.kz

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