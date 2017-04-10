Стало известно, какие автодороги станут платными в Казахстане в 2017 году

В ходе правительственного часа в Мажилисе Парламента РК министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек назвал дороги, которые станут платными в Казахстане , передает , передает МИА «Казинформ»





По его словам, по мере завершения проектов будет поэтапно внедряться система взимания платы, которая должна обеспечить самоокупаемость содержания дорог и снизить нагрузку на бюджет. В рамках программы «Нурлы жол» к 2020 году планируется внедрение взимания платности на 6 тыс км, а в дальнейшем до 7 тыс км.





"Это только республиканские дороги. В декабре текущего года мы запустим систему взимания платы на участках Астана - Темиртау, Алматы - Капшагай, Алматы - Хоргос. Общая протяженность - более 400 км, почти 500 км», - уточнил КасымбекК.





Глава МИР подчеркнул, что за счет этого особое значение будет уделяться качественной инфраструктуре.





«По автобану «Астана - Боровое» мы платность не первый год используем. Сегодня та сумма, которая получается в результате внедрения платности, она достаточно для нормативного содержания этой новой дороги, даже с учетом того, что изменился курс. Стоимость тарифа не изменилась - 1 тг за км для легкового транспорта, от 6 до 10 тг для грузового. Ситуация все равно позволяет содержать без бюджетного финансирования. Мы считаем, что, переведя 7 тыс км до 2022 года в платность, мы сможем обеспечить полное содержание всех оставшихся дорог без участия республиканского бюджета», - заявил Касымбек.





По данным министра, в настоящее время вдоль автодорог республиканского значения действует свыше 2 тысяч разрозненных объектов дорожного сервиса, которые в основном расположены вблизи крупных населенных пунктов, в основном возле областных центров.





«Мы 1,5 года назад приняли стандарт придорожного сервиса, поделили на категории. Акиматы выделяют земли, с нами согласовывают техусловия и с органами дорожной полиции. Мы с акиматами активно прорабатываем 260 новых объектов сервиса, которые должны соответствовать национальным стандартам. То есть, если это стандарт А -высокой категории, это должна быть не только заправка, но и СТО, теплые боксы для машин, санузлы, места проживания. Если интенсивность не такая, то соответственно уменьшается количество составляющих, но обязательно должны быть теплые туалеты, магазины, заправки», - пояснил Касымбек.





В этом году планируется привести свыше 800 объектов дорожного сервиса в соответствие с требованиями национального стандарта, принятого в 2015 году.



