Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Как получить справку об отсутствии судимости

10 апреля 2017, 12:49

В справке о наличии либо отсутствии судимости указываются сведения о непогашенной, неснятой судимости лица независимо от региона обращения, по состоянию на день проверки.

Приказом Генерального прокурора РК от 24 марта 2017 года утверждена Инструкция по информационно-справочному обслуживанию физических лиц органами правовой статистики и специальных учетов, сообщает Zakon.kz.

Инструкция детализирует способы и сроки информационно-справочного обслуживания физических лиц Комитетом по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК и его территориальными органами и предоставления их результатов.

Информационно-справочное обслуживание граждан органами правовой статистики и специальных учетов осуществляется следующими способами:

- оказание государственной услуги «Выдача справки о наличии либо отсутствии судимости»;
- предоставление разъяснений по имеющимся в отношении физических лиц сведениям в учетах Комитета.

При этом выдача справки о наличии либо отсутствии судимости осуществляется путем предоставления сведений по пофамильному учету Комитета.

Государственная услуга оказывается территориальными органами Комитета на бесплатной основе в соответствии со Стандартом через Государственную корпорацию «Правительство для граждан» или веб-портал «электронного правительства».

Срок оказания государственной услуги:

- с момента сдачи пакета документов в Государственную корпорацию, а также при обращении на портал - 10 минут;
- в случае необходимости проведения дополнительной проверки - 5 рабочих дней;
- в случае выезда за рубеж - 5 рабочих дней.

Эта услуга оказывается как казахстанцам, так иностранцам и лицам без гражданства по запросам загранучреждений республики, поступающим через Министерство иностранных дел РК.

В справке о наличии либо отсутствии судимости указываются сведения о непогашенной, неснятой судимости лица независимо от региона обращения, по состоянию на день проверки.
Расчет погашения судимости осуществляется сотрудниками Комитета и его территориальных органов.

Не подлежат отражению в справке сведения о судимости казахстанцев, осужденных за рубежом.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Фото: liter.kz

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...