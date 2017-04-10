Как получить справку об отсутствии судимости
10 апреля 2017, 12:49
В справке о наличии либо отсутствии судимости указываются сведения о непогашенной, неснятой судимости лица независимо от региона обращения, по состоянию на день проверки.
Приказом Генерального прокурора РК от 24 марта 2017 года утверждена Инструкция по информационно-справочному обслуживанию физических лиц органами правовой статистики и специальных учетов, сообщает Zakon.kz.
Инструкция детализирует способы и сроки информационно-справочного обслуживания физических лиц Комитетом по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК и его территориальными органами и предоставления их результатов.
Информационно-справочное обслуживание граждан органами правовой статистики и специальных учетов осуществляется следующими способами:
- оказание государственной услуги «Выдача справки о наличии либо отсутствии судимости»;
- предоставление разъяснений по имеющимся в отношении физических лиц сведениям в учетах Комитета.
При этом выдача справки о наличии либо отсутствии судимости осуществляется путем предоставления сведений по пофамильному учету Комитета.
Государственная услуга оказывается территориальными органами Комитета на бесплатной основе в соответствии со Стандартом через Государственную корпорацию «Правительство для граждан» или веб-портал «электронного правительства».
Срок оказания государственной услуги:
- с момента сдачи пакета документов в Государственную корпорацию, а также при обращении на портал - 10 минут;
- в случае необходимости проведения дополнительной проверки - 5 рабочих дней;
- в случае выезда за рубеж - 5 рабочих дней.
Эта услуга оказывается как казахстанцам, так иностранцам и лицам без гражданства по запросам загранучреждений республики, поступающим через Министерство иностранных дел РК.
В справке о наличии либо отсутствии судимости указываются сведения о непогашенной, неснятой судимости лица независимо от региона обращения, по состоянию на день проверки.
Расчет погашения судимости осуществляется сотрудниками Комитета и его территориальных органов.
Не подлежат отражению в справке сведения о судимости казахстанцев, осужденных за рубежом.
Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Фото: liter.kz
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