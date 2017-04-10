Штрафы за "аминь" в мечетях объяснили в ДУМК

Духовное управление мусульман Казахстана объяснило, почему "Правила внутреннего порядка в мечетях ДУМК", принятые в ноябре прошлого года, запрещают произносить вслух слово "аминь" во время намазов.





"Глава государства Н.А.Назарбаев в 2012 году в одном из своих выступлений отметил: "Мы, мусульмане, в том числе сунниты ханафитского мазхаба…". Таким образом, были определены роль и место ханафитского мазхаба (направление, школа шариата – прим. ред.) в суннитском направлении Маутаридской школы веры в духовной жизни казахского народа", — так начинается ответ мусульманского духовенства республики.





Духовное управление мусульман Казахстана не одобряет действия, направленные на разрушение покоя джамаата (общины – прим. ред.), выступление против имама, совершение поклонений по правилам чужих течений, несоблюдение правил ханафитского мазхаба.





"Стоит отметить, что разжигающие разногласия среди джамаата – это граждане, последователи чужих течений, которые не хотят подчиняться правилам мечети, не признают ханафитский мазхаб и казахские традиции, не соблюдают правовые нормы государства, не уважают светские принципы страны. Не соблюдая правила мечети, они ослушаются имама, совершают молитву не по ханафитскому обряду, поэтому мы осуждаем действия представителей салафитско-ваххабитского течения, направленных на разжигание розни и разногласий", — говорится в информационном сообщении, предоставленном ДУМК.





Здесь же духовное управление объясняет, что побудило официальное духовенство к созданию документа.





"По инициативе Верховного Муфтия Ержан кажы Малгажыулы, а также с учетом поступивших писем и обращений от граждан, Муфтият подготовил документ "Правила внутреннего порядка в мечетях ДУМК" и утвердил его на XIV заседаний Совета Улемов. Принятие данного документа обусловлено требованием времени, современного общества, а также спросом джамаата мечетей", — отмечается в сообщении.





В пункте 1.4. данного документа говорится: "Джамаат мечети (участники коллективных намазов, слушатель, ученики курсов обучения грамотности и чтения Корана, прихожане по личным вопросам) обязаны соблюдать все требования, предусмотренные во внутреннем порядке мечети".





Впрочем, адвокат четырех жителей города Жанаозена, недавно оштрафованных в общей сложности на полмиллиона тенге за произнесенное "аминь" во время намаза, не считает доводы ДУМКа убедительными. Штраф за озвученное прилюдно сакральное слово Галым Нурпеисов считает посягательством на свободу вероисповедания, тем более, что его клиенты соотносят себя с ханбалитским мазхабом, который, по словам адвоката, в Казахстане не запрещен.





В качестве примера он прислал в редакцию копию одного из постановлений специализированного административного суда города Жанаозена.





Приводим цитату из документа: "В судебном заседании было установлено, что 08.01.2017 года в 20:00 часов в Центральной мечети города Жанаозена главный имам Центральной мечети… перед намазом предупредил весь жамагат: "Во время намаза не произносить слово "аминь" громко", однако во время намаза гражданин Б., несмотря на предупреждение главного имама, громко произнес слово "аминь", в связи с тем воспрепятствовал… главному имаму Центральной мечети читать намаз. Суд считает доводы гражданина Б. и его защитника Нурпеисова Г. о том, что слово "аминь" вслух не могло воспрепятствовать законной религиозной деятельности главному имаму Центральной мечети, несостоятельными, так как оно противоречит требованиям "Правил внутреннего распорядка мечетей ДУМК", утвержденных 16 ноября 2016 года на 14 заседании Совета ученых. Доводы гражданина Б. и его защитника Нурпеисова Г. о том, что главный имам Центральной мечети не мог услышать его слово "аминь" (произнесенное – прим. ред.) вслух, так как между ними было расстояние около 30 метров, также суд считает несостоятельными, так как оно противоречит пояснениям свидетелей…".





И сегодня стало известно: суд апелляционной инстанции оставил судебные акты административного суда без изменений.





"Я задавал и задаю вопрос: "Хорошо, сказал человек "аминь". А в чем выражена его общественная опасность? У любого правонарушения в признаках есть общественная опасность. Слово "аминь" в чем является общественно опасным? Второй признак – противоправность. У нас государство защищает права, но не правила. Они же все время ссылаются – "он нарушил правило". О каких правилах мы говорим?", — задается вопросом правозащитник.





Исходя из слов Нурпеисова, когда подобным образом нарушаются правила общественно-религиозного объединения, не должно быть административного преследования нарушителя. Вопросы его наказания должны решаться внутри религиозного объединения. Однако, по его утверждениям, с января этого года началась практика преследования таких нарушителей со стороны светских властей, хотя эта противоправность нигде законодательно не прописана.





"Там просто написано – "препятствие", а в чем оно выражено? … Мечеть не может принадлежать кому-то. В данный момент, да, на баланс ДУМКа передают здания мечетей, это так, но получается, при таких условиях запрещается представителям других течений туда заходить? Представляете, приедет иностранец из Египта или из Турции, туда зайдет и во время намаза скажет слово "аминь". Его возьмут и привлекут к административной ответственности. Как это будет выглядеть?", – задается вопросами адвокат.





Теперь он намеревается написать жалобу в прокуратуру по требованиям к административному производству, обжаловать решения в кассационном порядке можно только при определенных условиях, которых сейчас в деле нет. Прокуратура может рассмотреть вопрос о внесения протеста.





О штрафах за воспрепятствование законной религиозной деятельности, наложенных на четырех жанаозенцев, стало известно около месяца назад из уст адвоката Галыма Нурпеисова. По словам Нурпеисова, к нему обратилась группа граждан с просьбой о защите своих прав. Все они подозревались в правонарушениях по одной статье КоАП. Адвокат высказал мнение о борьбе ДУМКа с представителями нетрадиционных течений с помощью новых утвержденных Советом ученых правил внутреннего порядка в мечетях, пункт 3.4 которых запрещает произносить слово "аминь" вслух.



