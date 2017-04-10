На смену солнечным дням в Казахстан идут дожди и ветер
10 апреля 2017, 14:40
Прогноз погоды на 11-13 апреля 2017 г.
По прогнозу синоптиков на смену установившейся в последние дни теплой погоде идет небольшое похолодание. Циклон, расположенный над западными областями Казахстана, смещается в северо-восточном направлении, и будет определять по-году в предстоящие трое суток на большей части территории республики. С ним ожидается пасмурная погода с осадками, преимущественно с дождём, местами усилится ветер до 15-25 м/с. Температура понизится, но сохранится выше обычной на 3-6ºС, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Консультативный прогноз погоды по Астане
на 11 апреля: переменная облачность, днем дождь. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 9-14 м/с. Температура ночью +1+3°С, днем +14+16°С.
на 12 апреля: переменная облачность, временами дождь. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура ночью +1+3°С днем +12+14°С.
на 13 апреля: переменная облачность, ночью и утром дождь. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 9-14 м/с. Температура ночью +2+4°С днем +12+14°С.
Консультативный прогноз погоды по Алматы
на 11 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура ночью +3+5°С, днем +19+21°С.
на 12 апреля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер 0-5 м/с. Температура ночью +6+8°С, днем +17+19°С.
на 13 апреля: облачно, дождь, днем временами сильный. Ветер 2-7 м/с. Температура ночью +8+10°С, днем +10+12°С.
Фото: www.chitalnya.ru
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