Как иностранцам получить разрешение на постоянное жительство в РК

Внесены изменения в стандарты регистрации и выдачи разрешения иностранцам и лицам без гражданства на постоянное жительство в РК.

Приказом Министра внутренних дел Казахстана от 10 февраля 2017 года внесены изменения в стандарты государственных услуг «Регистрация и выдача разрешения иностранцами лицам без гражданства на постоянное жительство в Республике Казахстан», «Выдача удостоверений лицам без гражданства и видов на жительство иностранцам, постоянно проживающим в Республике Казахстан», «Регистрация приема и выхода из гражданства Республики Казахстан», «Присвоение и продление статуса беженца в Республике Казахстан», сообщает Zakon.kz.

В частности, изменения затонули часть первую пункта 7:





Государственная услуга оказывается на платной основе иностранцам и лицам без гражданства, временно пребывающим в РК с визой на постоянное проживание либо прибывшие из государств, заключивших с Казахстаном соглашения о безвизовом порядке въезда и пребывания, а также этническим казахам независимо от категории выданной им визы. За получением государственной услуги не могут обращаться иностранцы и лица без гражданства, перечисленные в статье 7 закона «О миграции населения».





Также изменения коснулись пунктов 9 и 10, которые изложены в следующей редакции:





Для получения государственной услуги, услугополучатель предоставляет в органы внутренних дел по месту пребывания, следующие документы:





1) заявление-анкету о выдаче разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан по форме, согласно приложению 2 к настоящему стандарту государственных услуг.

Заявление-анкета от услугополучателя, не достигшего 16-летнего возраста или являющем недееспособным, подаётся одним из родителей или законным представителем;

2) копия и подлинник (для сверки) национального паспорта, документ лица без гражданства заявителя, срок действия, которых на день подачи заявления свыше 180 календарных дней;

при совместном обращении копии и подлинник (для сверки) свидетельства о рождении ребенка или другой документ, удостоверяющий личность ребенка, не достигшего шестнадцатилетнего возраста;

3) копия документа подтверждающего законность пребывания в РК;

4) письменное согласие государства его гражданства, в качестве, которого может служить листок убытия, либо другой документ, подтверждающий разрешение на выезд на постоянное жительство за рубеж (за исключением иностранцев и лиц без гражданства, которые признаны беженцами или которым предоставлено убежище в РК и этнических казахов из Китая, если иное не предусмотрено международными договорами);

5) автобиографию заполненную собственноручно;

6) документ о подтверждении своей платежеспособности согласно Правил подтверждения иностранцами и лицами без гражданства, претендующими на получение разрешений на постоянное проживание в республике, своей платежеспособности в период пребывания в стране, за исключением этнических казахов, бывших соотечественников, родившихся или ранее состоявших в гражданстве Казахской Советской Социалистической Республики или Республики Казахстан, а также лиц, имеющих право на приобретение гражданства РК в упрощенном порядке на основании международных договоров и членов их семей;

7) документ о судимости (отсутствии судимости) в государстве гражданской принадлежности и (или) постоянного проживания, выданный компетентным органом соответствующего государства;

8) нотариально удостоверенное согласие ребенка в возрасте от 10 до 16 лет на постоянное проживание в Республике Казахстан;

9) нотариально заверенный договор либо нотариально заверенное согласие с физическим или юридическим лицом о предоставлении заявителю жилища на проживание и постановку на постоянный регистрационный учет;

10) справку о медицинском освидетельствовании иностранца, выданной медицинским учреждением в государстве гражданской принадлежности и (или) постоянного проживания об отсутствии заболеваний, в соответствии перечня заболеваний, наличие которых запрещает въезд иностранцам и лицам без гражданства в РК;

11) одну фотографию размером 35х45 мм;

12) документ об отсутствии или прекращении гражданства, выданный компетентным органом соответствующего государства (при обращении лиц без гражданства).





Срок действия документов, указанных в подпунктах 4), 6) 7), 9),10),12) настоящего пункта не более 180 календарных дней.





Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на государственный либо русский язык. Подлинность подписи переводчика нотариально удостоверяются.





Документы, указанные в подпунктах 4), 7), легализуются в соответствии Правилами консульской легализации.

Прибывший на территорию республики младше 16 лет отдельно от родителей либо если оба родителя являются гражданами РК, представляет документы указанные в подпунктах 1), 2), 3), 4), 5) 8), 9), 10), 11).





Услугополучатель, имеющий постоянную регистрацию на территории республики, оформивший выход из гражданства РК либо утративший гражданство Казахстана, представляет документы, указанные в подпунктах 1), 2), 5), 10), 11), 12).





Проживающие на территории республики с паспортами образца 1974 года, либо проживающие без документов, удостоверяющих личность, принадлежность которых к гражданству Республики Казахстан, либо к гражданству какого-либо государства не установлена органами внутренних дел, дополнительно представляют документ, подтверждающий факт проживания либо регистрацию на территории РК.





Подтвердить проживание либо регистрацию в Казахстане можно при помощи трудовой книжки, домовой книги, адресной справки, свидетельства о рождении, браке, аттестата или диплома об образовании.





После сдачи документов выдается талон о принятии документов на выдачу разрешения на постоянное проживание по форме, согласно приложению 3 к настоящему стандарту государственной услуги с указанием даты выдачи.





Основания для отказа в оказании государственной услуги предусмотрены статьей 19-1 закона «О государственных услугах», а также:





1) незаконно прибывшим, а также преследуемым за совершение преступлений по законодательству стран, выходцами из которых они являются;

2) освободившимся из мест лишения свободы, постоянное место жительства которых до осуждения было за пределами РК;

3) совершившим преступления против человечества;

4) не предоставившим подтверждения своей платежеспособности согласно Правил подтверждения иностранцами и лицами без гражданства, претендующими на получение разрешений на постоянное проживание в республике своей платежеспособности в период пребывания в стране, за исключением этнических казахов, бывших соотечественников, родившихся или ранее состоявших в гражданстве Казахской Советской Социалистической Республики или Республики Казахстан, а также лиц, имеющих право на приобретение гражданства РК в упрощенном порядке на основании международных договоров республики и членов их семей;

5) неоднократно нарушавшим законодательство о правовом положении иностранцев в Республике Казахстан;

6) разжигающим межнациональную и религиозную вражду;

7) действия которых направлены на насильственное изменение конституционного строя;

8) выступающим против суверенитета и независимости Республики Казахстан, призывающим к нарушению единства и целостности ее территории;

9) имеющим неснятую или непогашенную судимость за преступление;

10) при наличии сведений у органов национальной безопасности об их причастности к экстремизму или террористической деятельности;

11) представившим подложные документы либо сообщившим о себе заведомо ложные сведения при обращении с ходатайством о разрешении на постоянное проживание в РК или без уважительной причины не представившим необходимые документы в сроки, установленные законодательством республики;

12) выдворенным в течение пяти лет из РК к моменту выдачи разрешения на постоянное проживание в стране;

13) если это необходимо для защиты прав и законных интересов граждан Республики Казахстан и других лиц;

14) получившим разрешение на постоянное проживание и проживающим на территории РК менее 183 календарных дней в пределах любого последовательного двенадцатимесячного периода с даты выдачи разрешения на постоянное проживание;

15) заключившим брак с гражданами РК, послуживший основанием для получения вида на жительство, в том случае, если этот брак признан недействительным вступившим в законную силу решением суда;

16) имеющим заболевания, являющиеся противопоказанием для въезда в Республику Казахстан.

17) привлеченным к административной ответственности за правонарушение в области миграции населения, налогообложения и трудового законодательства республики;

18) создающим угрозу интересам национальной безопасности;

19) вследствие участия лица в иностранных вооруженных конфликтах, экстремистской и (или) террористической деятельности на территории иностранного государства.





Изменения были также внесены в пункт 10, стандарта государственной услуги «Регистрация приема и выхода из гражданства Республики Казахстан».





Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (7 апреля).



