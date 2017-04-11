СМИ сообщили, что Головкин не будет драться с Сондерсом

Вместо этого команда казахстанца сосредоточится на подготовке к бою с Саулем «Канело» Альваресом в сентябре.

Как передает Yahoo! Sports со ссылкой на собственные источники, Геннадий Головкин не будет проводить летний объединительный поединок с чемпионом мира WBO в среднем весе Билли Джо Сондерсом, сообщает Sports.kz.





Вместо этого команда казахстанца сосредоточится на подготовке к бою с Саулем «Канело» Альваресом в сентябре.





Промоутер Геннадия Том Леффлер продолжает переговоры со стороной мексиканца, однако отказался комментировать ситуацию корреспонденту Крису Мэнниксу.





Бой Головкина и Сондерса изначально планировался на июнь. Наиболее вероятным местом проведения называлась Астана.



