Сын известной актрисы получил срок за убийство матери

В Санкт-Петербурге поставлена точка в громком процессе. Суд признал Петра Завьялова виновным в убийстве своей матери, известной актрисы Александры Завьяловой. Ее звездный час - роль в фильме "Тени исчезают в полдень". По версии следствия, Завьялов ударил мать ножом. Но люди, близко знавшие подсудимого, говорят, что сделать этого Петр не мог, поскольку был примерным сыном и десятилетиями ухаживал за матерью.





Петр Завьялов признан виновным в том, что находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес смертельные ножевые ранения собственной матери. Убитая - известная советская актриса Александра Завьялова. До своего 80-летия она не дожила двух дней, отмечает " ТВ Центр ".





Александру Завьялову зрители помнят по роли Пистимеи Морозовой в фильме "Тени исчезают в полдень". Это была женщина редкой красоты и трагической судьбы. Младший сын Петр – ребенок, рожденный от иностранца-бизнесмена, ради которого она бросила мужа и дочь. Иностранца обвинили в шпионаже и выслали из страны. Александра осталась одна воспитывать маленького Петю. Жили очень бедно, если не сказать — на грани нищеты. Ярких ролей в кино актрисе больше не предлагали.

Трагедия, которая разыгралась в доме на улице Гаврская в Петербурге в ночь на 3 февраля прошлого года, потрясла всю страну. А особенно соседей. Мать и сына Завьяловых здесь знали лично. Они жили очень замкнуто. Но всем было видно, что они очень любили друг друга и заботились друг о друге.





После того, как Петра увезли в следственный изолятор, потрясенные соседи даже начали собирать деньги на адвоката. В подъезде очень долго висело объявление о финансовой помощи. В то, что Пётр убил свою мать, люди и сейчас не могут поверить.





Год потратили следователи, чтобы восстановить события той роковой ночи. Из оперативных материалов известно: Петр сам написал смс-сообщение своему другу с текстом "Я убил свою мать". Однако, несмотря на доказательства, Петр вину свою не признал. Адвокаты уверены: следствие не изучило в подробностях все версии, например, о присутствии в квартире кого-то третьего. Фотокарта комнаты Петра доказывает: на его столе стояли две кружки, а в пепельнице было огромное количество окурков.





Женщина, которая фактически закрывает собой обвиняемого от телекамер во время чтения приговора, - это его бывшая гражданская жена Ольга. Они разошлись много лет назад, но остались в хороших отношениях.





"Я уверена, что он невиновен. Иначе бы я просто не приехала сюда. Я его знаю 17 лет. Он прекрасный человек, сорок лет ухаживал за своей матерью. 40 лет был ей сиделкой, врачом, медсестрой", - говорит Ольга.





Государственное обвинение просило для Завьялова не 8, а 10 лет колонии строгого режима. Суд смягчил наказание. В ближайшее время защита будет обжаловать приговор.