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В Интернете выяснили, как выглядит самая красивая женщина в мире

11 апреля 2017, 14:21

Один из Интернет-пользователей решил вывести еще один идеал женской красоты.

О красоте женщины сказано немало. Какая она — красивая женщина? Какими чертами внешности она обладает? Об этом спорили все великие поэты, скульпторы, художники, и к единому мнению они не пришли. Наверное, потому, что красота в глазах смотрящего. Об этом сообщает Marketium.ru

Один из Интернет-пользователей решил вывести еще один идеал женской красоты. Для этого он взял фотографии знаменитых красавиц и путем нехитрых наложений вывел идеально красивое лицо. Получился довольно любопытный эксперимент!



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