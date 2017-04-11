В Интернете выяснили, как выглядит самая красивая женщина в мире

Один из Интернет-пользователей решил вывести еще один идеал женской красоты.

О красоте женщины сказано немало. Какая она — красивая женщина? Какими чертами внешности она обладает? Об этом спорили все великие поэты, скульпторы, художники, и к единому мнению они не пришли. Наверное, потому, что красота в глазах смотрящего. Об этом сообщает Об этом сообщает Marketium.ru





Один из Интернет-пользователей решил вывести еще один идеал женской красоты. Для этого он взял фотографии знаменитых красавиц и путем нехитрых наложений вывел идеально красивое лицо. Получился довольно любопытный эксперимент!













+













+













+









=







