Жамбылцы массово занимаются спортом

На сегодня регулярно занимаются спортом 26,9 % жамбылцев. Соответственно растет и число спортивных объектов, только за последние два года появилось пять современных спорткомплексов. Три из них введены в строй при помощи областного бюджета в Таразе, Мойынкумском и Жуалынском районах, еще два — в Кордайском и Шуском — за счет привлечения спонсорских средств, передает пресс-служба акима области.





Кроме того, в областном центре появилось семь площадок для стрит-воркаута — уличных упражнений, которыми могут воспользоваться граждане в любое удобное для них время. Работа по увеличению числа спортивных объектов продолжается.





Перечислены и целый ряд крупных международных и республиканских соревнований, которые были проведены в регионе на хорошем уровне. Способствует этому и то обстоятельство, что специалисты спортивной сферы регулярно повышают квалификацию на семинарах.





Отмечено,что жамбылцам удалось завоевать 166 медалей на Олимпиадах, чемпионатах и кубках мира и Азии, а всего на разных турнирах добыто 1039 медалей. В первом квартале нынешнего года на чемпионатах и кубках страны завоевано 239 медалей, еще 84 — на разных турнирах.





Сегодня спортом охвачено более 131 тысячи молодых людей. Они занимаются в общеобразовательных и специализированных школах, а также специальных клубах. Особое внимание уделяется трудным подросткам. В целом же около 563 тысяч человек приняли участие в прошлом году в более чем 2800 мероприятиях. Проводятся зарядки и мастер-классы с участием серебряного призера Олимпиады в Рио Е. Сметова и паралимпийской чемпионки З. Габидуллиной.





Способствуют развитию физкультуры традиционные президентские тесты, а также республиканский турнир «Қазақ Барысы» по қазақ күресi, турнир «Алтын Сақа», уличные и дворовые игры-2016, велопробеги, атлетические забеги. Это позволяет отбирать лучших спортсменов, которые потом участвуют в республиканских и международных соревнованиях.





В целом созданы большие возможности для занятия спортом. Но вопрос о повышении массовости спорта нельзя рассматривать отдельно от обеспечения доступности спортивных объектов. В этом году для занятий спортом населением определен 1251 объект, что больше прошлогоднего показателя на 227. Заключаются меморандумы о сотрудничестве с управлением образования области и акиматами Тараза и районов, согласно которым во внеурочное время школьные спортзалы предоставляются для граждан. В учебных заведениях области ведется планомерная работа по охвату детей здоровым образом жизни. Школьники занимаются различными видами спорта, выезжают на соревнования и ежегодно принимают участие в президентских тестах.





- Работу по вовлечению в массовый спорт, в особенности молодежи, необходимо активизировать, и показателем охвата в 26,9 % рано гордиться. Необходимо вести целенаправленную работу областным управлениям — физической культуры и спорта, образования и по вопросам молодежной политики, акимам районов уделять внимание вопросам доступности объектов, улучшению финансирования массового спорта и проведению регулярных соревнований. На мой взгляд, мы выделяем достаточно средств для спортивной отрасли, вам остается только работать, - резюмировал аким области.



