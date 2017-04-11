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Этого мужчину депортировали из Саудовской Аравии за красоту

11 апреля 2017, 14:58

Мир узнал именно об Омаре потому, что тот на своей странице в Facebook написал о депортации.

Знакомьтесь, это Омар Боркан аль-Гала, поэт, фотограф и актер, и его депортировали из Саудовской Аравии за… красоту. Да, вы не ослышались. Об этом пишет Marketium.ru



Когда в 2013 году молодой человек в компании двух друзей прибыл в ОАЭ, чтобы отметить один из религиозных праздников, их попросту вызволили из страны, аргументировав это тем, что молодые люди чрезвычайно красивы. Это может привести к сумятице среди женского населения страны, и очень нежелательно, чтобы местные женщины теряли из-за них головы, сообщили в шариатской гвардии.



Мир узнал именно об Омаре потому, что тот на своей странице в Facebook написал о депортации. Он, безусловно, был возмущен действиями гвардии, но, признается Омар, ему безумно льстит повышенное внимание к его персоне.



Об Омаре узнал весь мир, его часто приглашают на разного рода съемки. А недавно, в день его рождения, неизвестная женщина подарила ему автомобиль! Все было, как в сказке. В дверь постучали, попросили Омара расписаться и подарили машину с уже оформленным правом собственности. Омар признается, что даже не подозревает, кто сделал ему такой щедрый подарок.



Омар Боркан аль-Гала – действительно очень красивый мужчина. Если вы хотите взглянуть на него в динамике, посмотрите это видео:


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