Этого мужчину депортировали из Саудовской Аравии за красоту

Мир узнал именно об Омаре потому, что тот на своей странице в Facebook написал о депортации.

Знакомьтесь, это Омар Боркан аль-Гала, поэт, фотограф и актер, и его депортировали из Саудовской Аравии за… красоту. Да, вы не ослышались.









Когда в 2013 году молодой человек в компании двух друзей прибыл в ОАЭ, чтобы отметить один из религиозных праздников, их попросту вызволили из страны, аргументировав это тем, что молодые люди чрезвычайно красивы. Это может привести к сумятице среди женского населения страны, и очень нежелательно, чтобы местные женщины теряли из-за них головы, сообщили в шариатской гвардии.









Мир узнал именно об Омаре потому, что тот на своей странице в Facebook написал о депортации. Он, безусловно, был возмущен действиями гвардии, но, признается Омар, ему безумно льстит повышенное внимание к его персоне.









Об Омаре узнал весь мир, его часто приглашают на разного рода съемки. А недавно, в день его рождения, неизвестная женщина подарила ему автомобиль! Все было, как в сказке. В дверь постучали, попросили Омара расписаться и подарили машину с уже оформленным правом собственности. Омар признается, что даже не подозревает, кто сделал ему такой щедрый подарок.













Омар Боркан аль-Гала – действительно очень красивый мужчина. Если вы хотите взглянуть на него в динамике, посмотрите это видео:



