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Какие зарубежные звезды посещали Казахстан

11 апреля 2017, 15:20

Корпоративы с участием Кэти Перри, Бейонсе, Адель и Дженнифер Лопес теперь остались только в воспоминаниях.

Проект Qazaqstan Today решил вспомнить зарубежных звезд, замеченных на просторах Великой Степи.

Российские звезды на казахстанских сценах не редкость, а вот зарубежные селебрити предпочитают частные вечеринки и многонулевые гонорары. Чаще всех - целых три раза, в Казахстане был замечен Энрике Иглесиас.

Корпоративы с участием Кэти Перри, Бейонсе, Адель и Дженнифер Лопес теперь остались только в воспоминаниях. Рекордную за свою карьеру сумму за выступление в Алматы получил рэп-исполнитель Канье Уэст - 3 миллиона долларов США. А вот сэр Элтон Джон посетил южную столицу единожды с размахом "в три самолета".

PSY и Will.i.am (Уилл Ай Эм) приезжали в Казахстан по приглашению мировых брендов LG и The Ritz Carlton. И только в Дни Астаны казахстанцы могли массово лицезреть Уитни Хьюстон, Эйкон, Келли Роуланд и Николь Шерзингер. Ну, и стоить упомянуть концерт Limp Bizkit в Алматы в 2015 году, очередь на который была видна даже из космоса.


Фото: radiotochka.kz

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