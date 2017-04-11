Какие зарубежные звезды посещали Казахстан

Корпоративы с участием Кэти Перри, Бейонсе, Адель и Дженнифер Лопес теперь остались только в воспоминаниях.

Проект Qazaqstan Today решил вспомнить зарубежных звезд, замеченных на просторах Великой Степи.





Российские звезды на казахстанских сценах не редкость, а вот зарубежные селебрити предпочитают частные вечеринки и многонулевые гонорары. Чаще всех - целых три раза, в Казахстане был замечен Энрике Иглесиас.





Корпоративы с участием Кэти Перри, Бейонсе, Адель и Дженнифер Лопес теперь остались только в воспоминаниях. Рекордную за свою карьеру сумму за выступление в Алматы получил рэп-исполнитель Канье Уэст - 3 миллиона долларов США. А вот сэр Элтон Джон посетил южную столицу единожды с размахом "в три самолета".





PSY и Will.i.am (Уилл Ай Эм) приезжали в Казахстан по приглашению мировых брендов LG и The Ritz Carlton. И только в Дни Астаны казахстанцы могли массово лицезреть Уитни Хьюстон, Эйкон, Келли Роуланд и Николь Шерзингер. Ну, и стоить упомянуть концерт Limp Bizkit в Алматы в 2015 году, очередь на который была видна даже из космоса.







