Фильм о чемпионе Ушкемпирове участвует в Международном фестивале спортивного кино

Фильмы производства студии «Казахфильм» отобраны в конкурсную программу 15-го юбилейного Международного фестиваля спортивного кино «Красногорский» (Россия), сообщает корреспондент МИА « сообщает корреспондент МИА « Казинформ ».





«Отборочная комиссия допустила сразу два отечественных фильма — «Жол: путь боксера» режиссера Аскара Узабаева и документальную картину Тохтара Карсакбаева «Воля к победе», посвященную выдающемуся казахстанскому борцу, олимпийскому чемпиону Жаксылыку Ушкемпирову, сообщают в пресс-службе «Казахфильма». В драме «Жол: путь боксера» режиссер Аскар Узабаев сделал акцент на тех вещах, через которые рано или поздно приходится пройти спортсмену, занимающемуся единоборствами, прежде чем начать выступления на профессиональном ринге. В начале 2016 года драма получила сразу три награды на премии Ассоциации кинокритиков Казахстана «Выбор критиков» в номинациях «Лучший режиссер», «Лучший оператор» и «Лучшая мужская роль второго плана».





Документальный фильм «Воля к победе» посвящен борцу классического стиля, Заслуженному мастеру спорта СССР, Заслуженному тренеру Казахской ССР, олимпийскому чемпиону Олимпиады-1980 Жаксылыку Ушкемпирову. В фильме была использована документальная хроника советского времени. Обе картины сделаны по заказу Министерства культуры и спорта РК.





МФСК «Красногорский» является крупнейшим спортивным киноконкурсом в Восточной Европе и странах СНГ. В этом году в программу фестиваля поступило рекордное количество заявок — около 100 кинолент о спорте. Для участия в фестивале отобрано порядка 70 художественных и документальных кинолент, представленных участниками из 15 стран мира, среди которых: Россия, Австрия, Беларусь, Великобритания, Германия, Испания, Италия, Казахстан, Канада, Молдова и др.





Альберт Ахметов



