Съешь свой кактус: очаровательные торты, которые выглядят как настоящие суккуленты
11 апреля 2017, 16:00
Кави делает эти торты в пекарне, которую она сделала прямо в своем доме в Джакарте, Индонезия.
Суккуленты и кактусы всегда были замечательным подарком для огромной армии поклонников этих растений. Также всегда было принято приносить с собой в гости тортик. Теперь же можно совместить эти два традиционных подарка, захватив с собой чудный тортик в виде кактуса. Об этом пишет Novate.ru
С таким тортом на любой вечеринке всегда будешь в центре внимания, а сделать его своими руками не сложно, если есть опыт общения с масляным кремом..
Шеф-кондитер Ивен Кави специализируется на выпечке, которая выглядит как настоящее произведение искусства. Эти цветы и кактусы на самом деле сделаны из замороженного сливочного крема, помещенного на основу из песочного теста.
В итоге получается воистину волшебный эффект, и подобные шедевры даже жалко разрезать и есть.
Кави делает эти торты в пекарне, которую она сделала прямо в своем доме в Джакарте, Индонезия. При этом она пользуется только своими руками и старой печью своей матери.
Процесс выпечки является очень трудоемким, и у Кави редко бывает даже обеденный перерыв. Начинает она работу в 5 часов утра и заканчивает к вечеру. Затем она забирает ребенка из школы и проводит остаток дня, украшая свои магические творения.
Иногда рабочий день Кави длится до 10 часов вечера, но она ничуть не жалуется, утверждая, что она любит свое занятие.
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