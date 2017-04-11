Съешь свой кактус: очаровательные торты, которые выглядят как настоящие суккуленты

Кави делает эти торты в пекарне, которую она сделала прямо в своем доме в Джакарте, Индонезия.

Суккуленты и кактусы всегда были замечательным подарком для огромной армии поклонников этих растений. Также всегда было принято приносить с собой в гости тортик. Теперь же можно совместить эти два традиционных подарка, захватив с собой чудный тортик в виде кактуса. Об этом пишет Об этом пишет Novate.ru





С таким тортом на любой вечеринке всегда будешь в центре внимания, а сделать его своими руками не сложно, если есть опыт общения с масляным кремом..









Шеф-кондитер Ивен Кави специализируется на выпечке, которая выглядит как настоящее произведение искусства. Эти цветы и кактусы на самом деле сделаны из замороженного сливочного крема, помещенного на основу из песочного теста.















В итоге получается воистину волшебный эффект, и подобные шедевры даже жалко разрезать и есть.















Кави делает эти торты в пекарне, которую она сделала прямо в своем доме в Джакарте, Индонезия. При этом она пользуется только своими руками и старой печью своей матери.







Процесс выпечки является очень трудоемким, и у Кави редко бывает даже обеденный перерыв. Начинает она работу в 5 часов утра и заканчивает к вечеру. Затем она забирает ребенка из школы и проводит остаток дня, украшая свои магические творения.





