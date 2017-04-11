Выиграйте билет на юбилейный концерт Григория Лепса от Zakon.kz
11 апреля 2017, 17:36
Получите возможность посетить яркое событие этой весны бесплатно.
Примите участие в розыгрыше двух билетов от сетевого издания Zakon.kz на концерт Григория Лепса, который состоится 21 апреля 2017 года.
Для участия нужно выполнить 2 простых условия:
1) Быть подписчиком одного из официальных аккаунтов zakon.kz на facebook.com или vk.com;
2) Поделиться записью с информацией о розыгрыше на своей странице.
Розыгрыш будет проводиться с 11 по 19 апреля 2017 года. В общей сложности будет разыграно 20 билетов!
Каждые два дня в официальных аккаунтах zakon.kz на facebook.com и vk.com будет публиковаться пост, которым нужно поделиться, на следующий день в 14-00 в прямом эфире, среди подписчиков сделавших репост, генератором случайных чисел будет выбран победитель. Имя первого счастливчика определим 13 апреля.
Вам нужно внимательно следить за постами размещающимися в официальных аккаунтах zakon.kz https://www.facebook.com/zakon.kz и https://vk.com/zakonkz.
Чем больше перепостов - тем выше шанс выиграть билеты!
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