Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Выиграйте билет на юбилейный концерт Григория Лепса от Zakon.kz

11 апреля 2017, 17:36

Получите возможность посетить яркое событие этой весны бесплатно.

Примите участие в розыгрыше двух билетов от сетевого издания Zakon.kz на концерт Григория Лепса, который состоится 21 апреля 2017 года.

Для участия нужно выполнить 2 простых условия:

1) Быть подписчиком одного из официальных аккаунтов zakon.kz на facebook.com или vk.com;

2) Поделиться записью с информацией о розыгрыше на своей странице.

Розыгрыш будет проводиться с 11 по 19 апреля 2017 года. В общей сложности будет разыграно 20 билетов!

Каждые два дня в официальных аккаунтах zakon.kz на facebook.com и vk.com будет публиковаться пост, которым нужно поделиться, на следующий день в 14-00 в прямом эфире, среди подписчиков сделавших репост, генератором случайных чисел будет выбран победитель. Имя первого счастливчика определим 13 апреля.

Вам нужно внимательно следить за постами размещающимися в официальных аккаунтах zakon.kz https://www.facebook.com/zakon.kz и https://vk.com/zakonkz.

Чем больше перепостов - тем выше шанс выиграть билеты!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...