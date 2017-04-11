Выиграйте билет на юбилейный концерт Григория Лепса от Zakon.kz

Примите участие в розыгрыше двух билетов от сетевого издания Zakon.kz на концерт Григория Лепса, который состоится 21 апреля 2017 года.





Для участия нужно выполнить 2 простых условия:





1) Быть подписчиком одного из официальных аккаунтов zakon.kz на facebook.com или vk.com





2) Поделиться записью с информацией о розыгрыше на своей странице.





Розыгрыш будет проводиться с 11 по 19 апреля 2017 года. В общей сложности будет разыграно 20 билетов!





Каждые два дня в официальных аккаунтах zakon.kz на facebook.com vk.com будет публиковаться пост, которым нужно поделиться, на следующий день в 14-00 в прямом эфире, среди подписчиков сделавших репост, генератором случайных чисел будет выбран победитель. Имя первого счастливчика определим 13 апреля.





https://vk.com/zakonkz. Вам нужно внимательно следить за постами размещающимися в официальных аккаунтах zakon.kz https://www.facebook.com/zakon.kz



