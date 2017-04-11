Имя ребенка Ирины Шейк и Брэдли Купера удивило фанатов

Хотя о том, что Ирина Шейк еще две недели назад тайно родила своего первого ребенка, стало известно днем раньше, более подробные сведения об этом событии еще только начинают появляться.

Так, корреспонденту интернет-сайта eonline.com удалось узнать пол младенца: оказалось, что Ирина, о беременности которой стало известно в ноябре прошлого года, произвела на свет девочку. То есть Шейк удалось оправдать ожидания отца ребенка — Брэдли Купера, который, как сообщалось, мечтал о дочке.

Что же касается имени, которое родители выбрали для малышки, то в этом вопросе родители девочки проявили изрядную изобретательность – они назвали ее Lea de Seine, что можно перевести, как «Цветущая лужайка на Сене». Почему Шейк и Купер решили связать имя своей дочки с названием самой знаменитой реки Франции, пока неизвестно.

Папарацци уже удалось отследить первое появление Ирины на публике — ее сфотографировали в Venice Beach (Калифорния), где она заглянула в местное популярное кафе-морожное Jeni’s Ice Cream Shop. Ирина, облаченная в черный джемпер и джинсы того же цвета, выглядела совсем неплохо для женщины, которая родила совсем недавно. Правда ее некогда идеально плоский «модельный» живот пока что еще не вполне вернулся к дородовой форме.

Как сообщил информатор eonline.com, и Шейк, и Купер совершенно счастливы. Им так нравится быть родителями, что они уже планируют в будущем пополнить состав своей семьи, как минимум, еще одним ребенком. Впрочем, Ирина никогда не скрывала, что очень хочет стать мамой.

«Я люблю свою работу, она очень важна для меня. Но самое главное для меня в жизни – это семья, люди, которых я люблю. Мои родители счастливы вместе уже больше 20 лет и я тоже непременно хочу завести свою семью…» — рассказала Шейк в своем интервью, которое дала в прошлом году. И посетовала, что она уже и так немного «припозднилась» — ведь любимая сестра Ирины родила, когда ей было всего 22 года, а Шейк уже успела отпраздновать свой 31 день рождения.

Источник: 7days