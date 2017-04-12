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На Северном кольце в Алматы столкнулись пять машин

12 апреля 2017, 01:58

Пострадали три человека.

Вечером во вторник, 11 апреля, в Алматы на Северном кольце столкнулись пять автомобилей, передает корреспондент Zakon.kz.

ДТП произошло на пересечении с улицей Первомайской нефтебазы, напротив КамАЗ-центра. На перекрестке в северном направлении стояли на поворот на нефтебазу стояли Kia, за ней Volkswagen, затем Subaru, а потом черный Mercedes. Как стало известно, за рулем сидел новый хозяин автомобиля, который сегодня только купил машину.

Машины ждали разрешающего сигнала светофора. В попутном направлении двигался автомобиль Toyota Camry. Со слов водителя, его подрезал другой автомобиль, и он, уходя от столкновения, свернул в крайний левый ряд. Пошла цепная реакция: Toyota ударила Mercedes, тот столкнулся с Subaru и т.д.

В результате ДТП пострадал новый владелец Mercedes и двое пассажиров Toyota Camry, их госпитализировали.


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