На Северном кольце в Алматы столкнулись пять машин

Вечером во вторник, 11 апреля, в Алматы на Северном кольце столкнулись пять автомобилей, передает корреспондент Zakon.kz.

ДТП произошло на пересечении с улицей Первомайской нефтебазы, напротив КамАЗ-центра. На перекрестке в северном направлении стояли на поворот на нефтебазу стояли Kia, за ней Volkswagen, затем Subaru, а потом черный Mercedes. Как стало известно, за рулем сидел новый хозяин автомобиля, который сегодня только купил машину.

Машины ждали разрешающего сигнала светофора. В попутном направлении двигался автомобиль Toyota Camry. Со слов водителя, его подрезал другой автомобиль, и он, уходя от столкновения, свернул в крайний левый ряд. Пошла цепная реакция: Toyota ударила Mercedes, тот столкнулся с Subaru и т.д.

В результате ДТП пострадал новый владелец Mercedes и двое пассажиров Toyota Camry, их госпитализировали.