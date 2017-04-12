Назарбаев: Правительство должно подготовить график перехода на латиницу

В республиканской газете «Егемен Қазақстан» вышла программная статья главы государства: «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру», в которой Нурсултан Назарбаев предложил план перехода на латинский алфавит , передает Zakon.kz





"Надо отметить, что мы к этому шли с тех пор, как приобрели независимость, и мы готовы к этому. Казахский язык берет свое начало с 6-7 веков, когда на материке Евразия появилась древнетюркская руническая письменность, известная в истории как орхоно-енисейская письменность. Это один из древнейших алфавитов в истории человечества. В V-XV веках тюркский язык был языком межнационального общения на большей части материка.





Например, все официальные документы в Алтын орде составлялись на средневековом тюркском языке. Как только наш народ принял ислам, мы начали переходить на арабский язык и на арабский алфавит. С 10 по 20 век, а это более 900 лет, на территории Казахстана использовался арабский алфавит. В 1929 году 7 августа Центральный исполнительный комитет КазССР и Президиум совета народных комиссаров КазССР приняли постановление о внедрении "Единого тюркского алфавита" на основе латиницы.





Латинский алфавит использовали с 1929 по 1940 годы. В 1940 году 13 ноября был принят закон о переводе казахского языка с латинского алфавита на алфавит на основе русской графики. Таким образом, изменение казахского алфавита на тот или иной алфавит, носило за собой политический смысл", - рассказал президент.





"Это означает, что с этого времени мы должны использовать латиницу во всех сферах жизнедеятельности государства. Это означает, что с 2025 года деловая документация, периодическая печать, учебники – все должны выходить уже на латинском алфавите. Это время уже подходит, и мы должны незамедлительно приступить к этой работе. Правительство должно подготовить график перехода на латиницу. В переходе на латинский алфавит есть глубокий смысл. Это связано с особенностями внедрения современных технологий и коммуникаций, а также с научным и образовательным процессом 21 века.





Сегодня дети в стенах школы учат английский язык и без проблем осваивают латинские буквы. Поэтому для молодого поколения не будет никаких проблем. К концу 2017 года в тесном взаимодействии с учёными и всеми представителями общественности необходимо принять единый стандарт нового казахского алфавита и графики.





Мы должны в 2018 году приступить к подготовке специалистов для обучения новому алфавита и начать готовить учебники на латинице. В следующие два года мы должны провести организационные и методические работы. Конечно, чтобы перейти на новый алфавит какое-то время будет использоваться и кириллица", - сказал Назарбаев.



