В Казахстане определен ответственный за трамваи госорган

Это специализированные отделы в рамках транспортной инспекции, которые занимаются вопросами безопасности на железнодорожном транспорте.

При обсуждении проекта закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам транспорта» на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутаты подняли вопрос контроля за городским рельсовым транспортом , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





«В сентябре 2015 года в Алматы по улице Байтурсынова неуправляемый трамвай по пути своего движения протаранил около полутора десятков автомобиле. При этом пострадали несколько человек. Согласно поправкам в статью восьмую закона «О транспорте в РК» вводится контроль за городским рельсовым транспортом. В связи с этим с этим у меня следующие вопросы - как указанный контроль повлияет на безопасность людей и дорожное движение? И не потребует ли дальше данная компетенция дополнительных штатных единиц?», - обратился депутат мажилиса Шакир Хахазов к руководству профильного министерства.





В ответ на это министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек отметил, что сегодня существует 16 территориальных подразделений транспортных инспекций в 14 областях и в Алматы и Астане.





«Есть специализированные отделы в рамках транспортной инспекции, которые занимаются вопросами безопасности на железнодорожном транспорте. Мы предполагаем, что эти же отделы будет заниматься вопросами безопасности на городском рельсовом транспорте. Дополнительных штатных единиц это не потребует. Необходимость контроля обеспечения безопасности существует, поэтому хотели законодательно эти нормы прописать», - уточнил глава ведомства.





Депутаты между тем одобрили законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам транспорта». Как указывается в заключении профильного комитета мажилиса, основной целью законопроекта является обеспечение безопасности на водном, автомобильном, железнодорожном и городском рельсовом транспортах путем совершенствования действующей системы государственного контроля. Законопроектом вносятся изменения и дополнения в ряд законов и кодексов.





Автор: Ксения Давыдова, Астана