Аскар Сабдин: Религиозное образование молодежи за рубежом необходимо регулировать законом

Говоря о теологическом образовании за границей, директор Центра прикладных исследований религии «Мысль», теолог Аскар Сабдин советует молодым казахстанцам учиться только в тех учебных заведениях, которые рекомендованы ДУМК. Это, по его мнению, обезопасит молодежь от негативного влияния деструктивных псевдорелигиозных течений. Также в интервью Zakon.kz он заявил, что вопрос образовательного процесса за границей должен получить законодательное регулирование.





- Раньше в Казахстане не было теологических учебных заведений, поэтому многие молодые люди в поисках религиозных знаний выезжали за рубеж. В этом были как плюсы, так и минусы, ведь времена меняются и то, что когда-то было необходимостью, может давать негативные последствия в настоящем.





- Что вы имеете в виду?





- Во-первых, получать религиозные знания за рубежом и стать настоящим служителем религии, который бы правильно наставлял верующих, правильно влиял на их мировоззрение, мораль, нравственные ценности – задача не из легких. Граждане, имеющие заграничные дипломы, обучались в другой культуре, в другой языковой среде, поэтому не всегда могут адекватно решать проблемы верующих в своей стране.





Во-вторых, процесс получения религиозного образования за рубежом у нас пока не регулируется на законодательном уровне, что также создает определенные сложности. Где гарантия, что духовные ценности в зарубежном религиозном образовании совпадают с нашими казахстанскими и не несут деструктивный радикальный характер? Между тем, многие эксперты склонны считать, что религиозное обучение за границей представляет угрозу радикального веяния в наше общество.





В-третьих, некоторые казахстанские студенты, обучающиеся в странах Ближнего Востока, прибегают к крайне негативной практике телефонных и скайпфетв, когда им, допустим, звонят верующие из Казахстана и спрашивают какие-нибудь фетвы, и они бездумно выдают их в онлайн режиме. И не только мнения и фетвы ученых той страны, где они учатся, но и других стран. При этом опираются лишь на ту информацию, которую имеют, а она не всегда может быть точной, достоверной. По поводу безответственного распространения фетв говорил еще мусульманский богослов Ибн Каййим аль-Джаузийя «Это чистый фикх и кто дает фетвы людям, опираясь лишь на переданное в книгах, не учитывая различия в обычаях, традициях, времени, месте, положении, то воистину он сам заблудился и ввел в заблуждение других. ...Такой невежественный муфтий наносит большой вред религии людей... Воистину фетва различается в зависимости от времени, места, традиций и положений...».





- Что такое фетва?





- Фетва – это разъяснение муфтием или группой знатоков шариата какого-либо вопроса или ситуации по официальному коллективному запросу или по частной просьбе. Одни ученые считают, что фетвы могут меняться в зависимости от обстоятельств, обычаев, традиций, другие говорят, что меняться они могут и по другим причинам. Например, имам Абу Ханиф, исламский богослов, факих, основатель ханафитского мазхаба, которого придерживаются казахстанские мусульмане, издавал фетвы, учитывая обстоятельства и нужды людей. Так, в начале принятия ислама персами, он издал фетву, допускающую чтение Корана во время намаза на персидском языке, но потом, учитывая введение в практику новшеств, позволяющих читать намаз на языке Корана, запретил это.





К сожалению, тиражируемые студентами зарубежных теологических вузов фетвы ученых других стран и регионов не всегда учитывают наши казахстанские реалии, обстоятельства, духовные традиции, обычаи, нужды общества, поэтому могут иметь негативные последствия. Как-то Галым Шойкин говорил, что именно такие студенты являются главными распространителями тех или иных нетрадиционных для Казахстана религиозных идей и я с ним согласен. Поэтому мы должны минимизировать, упреждать возникновение подобных ситуаций, в противном случае это может привести к расколу и смуте среди местных общин.





Например, те же салафиты на самой ранней стадии были более монолитны, дружны. Но потом в их рядах по причине вот таких вот студентов произошел раскол на джихадистов и такфиристов, с одной стороны, и мадхалитов и политически мотивированных криптосалафитов, с другой. В последующем уже эти группы начали делиться между собой опять же по призыву талибуль-ильмов. Появились хаддадиты, александрийцы-партийщики, ихъя турасисты и так далее. Этот непрекращающийся раскол и смута являются ближневосточными болезнями, которые завозятся к нам студентами с неустойчивым мировоззрением, слабо подготовленными, не обладающими глубокими религиозными знаниями.





Нам нежелательны фетвы и со стороны ученых других стран, поскольку они не владеют в полной мере информацией о происходящих в нашем обществе процессах.





- Вы упомянули талибуль-ильмов. Кто они такие?





- Это люди, изучающие религию ислам, получающие шариатские знания. В нашем случае это студенты, обучающиеся в зарубежных теологических вузах. Как я уже сказал, бывают случаи, когда они дистанционно пытаются навязать какие-то фетвы своим землякам и эти фетвы могут стать причиной проблем, разногласий и смуты среди верующих общин, поскольку они не адаптированы к нашему обществу, не учитывают наш менталитет, а порой даже служат радикальным призывом к экстремизму и терроризму. Помните теракт в Актобе в прошлом году? Так вот, одной из его причин была фетва Ахмада Мединского о необходимости убийства неверующих в странах проживания, то есть по месту жительства.





Одними из представителей талибуль-ильмов являются, например, Абдухалил Абдужаббаров, которого после длительного заключения под стражей по подозрению в экстремизме выслало со своей территории Королевство Саудовской Аравии или, как говорят молодые люди, «страна Таухида», и его сокамерник, мадхалитский проповедник Абдуррахим Башпаев, находящийся в данное время под следствием. Абдухалил Абдужаббаров, он же «шейх Халил» – гражданин Казахстана, был депортирован в феврале этого года, обвиняется в распространении такфиризма в нашей стране и несет прямую ответственность за проявление у нас этой экстремистской идеологии, включая теракты последних лет.





Как видим, вопрос защиты нашего духовного суверенитета остается острым и одной из угроз в этом плане является выезд неподготовленных молодых людей за рубеж для получения религиозного образования. Происходит своего рода импорт радикальных веяний в наше общество. Помнится, летом 2015 года в центре «Ансар» я вел долгую беседу с молодым человеком, который выехал получать религиозные знания в Александрию, но был завербован радикалами, затем, при попытке пересечь турецко-сирийскую границу, был задержан турецкими органами и экстрадирован в Казахстан по месту прописки в городе Актобе.





В целом за последние несколько лет в Казахстан в рамках борьбы с экстремизмом и терроризмом вернули сотни обучающихся за рубежом студентов.





- Почему молодежь не хочет учиться в Казахстане, может, условий нет?





- Я бы так не сказал. Напротив, в нашей стране сейчас созданы все условия для получения хорошего религиозного образования, начиная от медресе и заканчивая докторантурой, и что немаловажно, в профессорско-преподавательский состав входят не только отечественные ученые-богословы, но и зарубежные. К примеру, в Алматы в египетском университете исламской культуры «Нур-Мубарак» преподают в том числе арабские ученые, доктора таких исламских наук как тафсир, акида, фикх, хадис, да`уат и так далее. В городе Туркестане в международном казахско-турецком университете имени Ходжа Ахмеда Ясави также дают знания зарубежные богословы. Наше государство выделяет более 200 грантов для обучения исламоведов-магистрантов и докторантов. В прошлом месяце во время визита в Казахстан председатель Высшего Конституционного суда Египта Абдельвахаб Абдельразек вручил свидетельства докторам университета «Нур-Мубарак», которые на высоком уровне защитили свои диссертации по тафсиру и фикху на арабском языке.





Конечно, выступая перед верующими, мы прививаем им уважение к авторитетным ученым-богословам независимо от их мазхабности и места проживания. Но это не значит, что нам нужно беспрекословно следовать транслируемым фетвам и директивам из Египта, Аравии, Турции, Пакистана, Индии, России, Америки или Европы. При всем уважении к авторитету ученых с мировым именем, их фетвы и заключения действительны в их обществах и регионах. В нашем случае призыв должен осуществляться в рамках хадиса одного из сподвижников Пророка Муаза ибн Джабаля, который предписывает учитывать реалии общества. Мы молоды, но мы растем и развиваемся, и то, что у нас легально преподают арабские, турецкие и другие ученые, доктора исламских наук, свидетельствует об открытости нашего общества исламским знаниям.





- Что, по-вашему, необходимо сделать, чтобы наша молодежь могла без проблем выезжать на учебу в зарубежные теологические вузы?





- Учитывая ситуацию в странах Ближнего Востока, хотелось бы рекомендовать молодым людям, желающим получать религиозные знания за рубежом, исчерпать сначала те возможности, которые дает Казахстан, а уж потом думать об учебе за границей. Я встречался с выдворенными из Саудовской Аравии и Египта студентами, которые за 2-3 года обучения не смогли освоить даже грамматику арабского языка. Думаю, религиозное образование также можно продолжить за рубежом, если человек уже получил начальное религиозное образование в Казахстане, как это было, например, до революции 1917 года, когда такие казахские просветители как теолог Науан Хазрет, философ-мыслитель Шакарим и другие после обучения у себя на родине направлялись для дальнейшей учебы в Багдад. В таком случае молодые люди будут менее уязвимы и не попадут под влияние чуждых идеологий и радикальных деструктивных течений.





Ну и самое главное, вопрос образовательного процесса за рубежом должен получить законодательное регулирование, ведь речь идет о защите нашей молодежи от влияния внешних псевдорелигиозных сил. Ни для кого не секрет, что в сети всевозможных деструктивных течений попадают в первую очередь молодые ребята с низкой религиозной грамотностью, не имеющие высококвалифицированных духовных наставников, а потому очень уязвимые, беззащитные, ими легко манипулировать, их легко завербовать. Поэтому вызывает одобрение позиция казахстанского духовенства, чтобы молодые казахстанцы получали религиозное образование только в тех зарубежных вузах, которые рекомендует ДУМК, это обезопасит их от негативного влияния извне.





Отрадно, что ДУМК разработало и приняло Концепцию развития религиозного образования, которая рассчитана на несколько лет, с 2016 по 2020 годы, и направлена на создание стабильной религиозно-образовательной системы, единого исламского учебного комплекса и выработку иммунитета против идеологии и действий деструктивных течений. Насколько известно, сейчас идет большая работа над реализацией первой части концепции, в том числе внедряется новая национальная модель религиозного образования и формируется соответствующая законодательная база. Безусловно, это поможет обеспечить наши мечети и медресе образованными, высококвалифицированными кадрами и в целом повысить качество религиозного образования.









Торгын Нурсеитова















