Александр Довгань: На Евро-2018 поедем за золотом

После заключительного матча квалификации европейского первенства девятый номер нашей команды Александр Довгань выглядел, как и все его товарищи по сборной, абсолютно счастливым, пишет sportsffa.kz





— Александр, Чехия была серьёзным соперником. Что помогло выиграть?

— Организация игры в обороне и дисциплина. Алесио нас грамотно подготовил, разобрав игру соперника буквально по косточкам. Да и настрой был колоссальным. Огромную поддержку оказали трибуны, за что им огромное спасибо!





Рады, что сумели порадовать страну. Но при этом хочу отметить несерьёзное отношение к нам со стороны Федерации футбола Казахстана. Мы делаем результат, сыграли все три матча на ноль, демонстрируем ответственное отношение к делу. Хотелось бы такого же подхода и от федерации.





— В Словении хотелось бы повторения бронзового успеха предыдущего Евро...

— А почему только бронзового? Уверен, в Словению поедем бороться не за третье место, а за золотыми медалями! Приложим все силы, чтобы стать первыми. Посмотрите, мы всего полторы недели готовились к этому турниру, а смогли решить задачу. Перед Евро времени на подготовку будет больше. Конечно же, нам придётся много поработать и усилить различные аспекты игры, но ведь в мире вообще нет ничего такого, что нельзя было бы улучшить.





Автор: Талгат Садыков