В Сеть утекли новые интимные фото голливудских звезд

Злоумышленники продолжают публиковать в интернете интимные фото голливудских знаменитостей: на этот раз пострадали Кейт Хадсон («Как отделаться от парня за 10 дней», «Почти знаменит», «Глубоководный горизонт»), Майли Сайрус («Кризис в шести сценах», «Агент под прикрытием», «Ханна Монтана») и Розарио Доусон («Город грехов», «Сорвиголова», «Транс»). Почти все опубликованные снимки были украдены несколько лет назад, но, вероятно, в руки хакеров попали совсем недавно, сообщает Filmpro.ru





Помимо фотографий указанных звёзд, в Сети также появились снимки актрисы Дианны Агрон, модели Сьюки Уотерхаус, а также ЭйДжей Мичалки – ещё одной актрисы. Больше всего интимных материалов было опубликовано на Майли Сайрус и Сьюки Уотерхаус. Правда, в отличие от предыдущих «сливов», порнографических фото среди них не оказалось. Ранее в марте и апреле в интернет были выложены личные фото Эммы Уотсон, Аманды Сайфред, Роуз МакГоун, Кэтти Кэссиди и Триесте Келли Данн.











Одна из фотографий Розарио Доусон, опубликованная в Сети хакерами.





Не все звёзды, пострадавшие от рук хакеров, в итоге предают дело огласке. Эмма Уотсон, интимные фотографии которой были опубликованы в Сети ранее, приняла решение инициировать расследование в связи с произошедшей утечкой. Агент актрисы заявил, что, несмотря на то, что откровенных кадров среди опубликованных нет, Эмма всё равно решила обратиться в правоохранительные органы. Юристы Аманды Сайфред, тоже пострадавшей от действий хакеров, разослали сайтам, опубликовавшим весьма откровенные фотографии, предупреждение с требованием удалить украденные у актрисы материалы. Было ли начато расследование в связи с утечкой – на данный момент не сообщается.







Фотография Майли Сайрус, украденная у неё хакерами.





Напомним, публикация интимных фотографий звёзд в интернете возобновилась осенью 2016 года: в декабре в Сеть выложили откровенные снимки звезды сериала «Зачарованные» Роуз МакГоун, а также новое эротическое фото Дженнифер Лоуренс. Кто именно продолжает публиковать в форумах откровенные снимки мировых знаменитостей, остаётся загадкой, ведь виновные в первой массовой утечке (сентябрь 2014-го) личных материалов звёзд были задержаны ФБР. Тогда пострадали Дженнифер Лоуренс, Кирстен Данст, Скарлетт Йоханссон, Мэри Элизабет Уинстед и другие. В июне 2016 года агенты ФБР задержали Райана Коллинса, которому были предъявлены обвинения в краже личных данных знаменитостей. Спустя месяц Эдвард Маерчик – ещё один хакер из числа подозреваемых в утечке личных фотоснимков звёзд – тоже признал свою вину. Молодого человека обвинили в том, что он получил доступ более чем к трём сотням учётных записей Apple iCloud и Gmail. Учитывая, что в Сети продолжают публиковаться в основном старые фотоснимки, сделанные звёздами более двух лет назад, не ясно, кто стоит за этими «сливами». Возможно, украдено было многим больше материалов, которые в итоге попали в руки пользователей интернета, решивших развлечь себя.