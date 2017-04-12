Сколько стоит содержать футбольный клуб в Казахстане

Футбол, пожалуй, является самым популярным видом спорта не только в Казахстане, но и в мире. Миллионы мальчишек с детства играли футбол, собирали свои команды, выступали в дворовых чемпионатах, а некоторые избрали для себя путь профессионального футболиста.





Игорь Романенко не исключение. Однажды влюбившись в футбол, он посвятил свою жизнь игре №1. Играл в футбол на любительском уровне, а вскоре основал футбольный клуб «Рузаевка», чтобы дать шанс талантливой молодежи построить спортивную карьеру. Сегодня клуб выступает во второй по значимости лиге Казахстана по футболу, наравне с дублирующими составами основных клубов чемпионата страны.





Президент ФК «Рузаевка» рассказал о том, сколько стоит содержать профессиональный футбольный клуб в Казахстане.





«Во многом это зависит от того, есть ли у клуба своя инфраструктура. Вложения в инфраструктуру с нуля подразумевают большие средства. Если говорить о текущих расходах: заработная плата, переезды, УТС, то диапазон вложения варьируется от 15 до 30 млн. тенге», - сказал он.





Сейчас во второй лиге выступают 15 команд, которые будут бороться за попадания в первую лигу. Ко всем зарегистрированным клубам предъявляются жесткие требования.





«Требования по организации матчей не многим отличается от клубов первой лиги, - продолжил Романенко.- Это наличие сертифицированного поля, допущенного к организации матчей, организация сопровождений игры со стороны служб правопорядка, МЧС, медицинского персонала. Наличие видеосъемки и освещение матчей. Требования к профессиональному клубу - это наличие тренерского штаба с соответствующей категорией и возрастные требования к игрокам. То есть, на поле должны находиться не менее пяти игроков в возрасте до 21 года».





Учитывая миллионные вложения, клуб должен приносить доход . Однако, как признался Игорь Романенко, на сегодняшний день они «работают в минус», но не теряют надежды восполнить затраты.





«Надеюсь, что основной статьей дохода в будущем станет продажа собственных игроков в топ-клубы. Параллельно мы будем развивать все коммерческие составляющие профессионального клуба. Это продажа билетов, реализация атрибутики с собственным брендом и тому подобное. Мы позиционируем себя как сельско-аульский клуб, и наша основная цель дать талантливой молодежи возможность проявить себя и построить спортивную карьеру», - подытожил Романенко.